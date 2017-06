Dieb ging durch offene Tür

Wolfsanger-Hasenhecke. Ein dreister Dieb hat am Samstagnachmittag das schöne Wetter ausgenutzt und sich trotz Anwesenheit der Bewohner über eine zum Lüften offenstehende Tür in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Wolfsanger geschlichen.

Als die Hausbewohner den fremden Mann ertappten, so Polizeisprecher Matthias Mänz, ergriff dieser die Flucht. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor jedoch bereits eine Geldbörse aus einer Handtasche in dem Haus gestohlen.

Der Mann habe sich gegen 17.30 Uhr zunächst unbemerkt in das Einfamilienhaus an der Meierstraße geschlichen. Dabei habe er im Flur die Geldbörse mitsamt Geld und Papieren eingesteckt und war kurz darauf von dem Ehepaar, das in dem Haus wohnt, überrascht worden. Als die Opfer den Diebstahl des Portemonnaies bemerkten, nahm der Ehemann die Verfolgung des Täters auf, der von der Meierstraße in Richtung Wolfsangerstraße rannte. Im Bereich des Altenheims verlor er den Täter jedoch schließlich aus den Augen.

Beschreibung: Der Täter soll etwa 1,85 Meter groß und um die 40 Jahre alt sein. Er hat graues Haar und ein auffallend hageres Gesicht. Er sei mit einem blauen Oberteil und einer Jeanshose bekleidet gewesen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

