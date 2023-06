Dieb nutzt Hilflosigkeit von schwer verletzter Fußgängerin in Kassel aus

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Schaulustiger hat vermutlich das Handy einer schwer verletzten Fußgängerin gestohlen. © Archiv

Die hilflose Lage einer bei einem Unfall schwer verletzten Fußgängerin hat am Donnerstagmittag in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße (Mitte) offenbar ein bislang unbekannter Dieb ausgenutzt. Bei ihm handelt es sich vermutlich um einen Schaulustigen an der Unfallstelle.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte sich der Unfall an der Straßenecke Schillerstraße gegen 12.50 Uhr ereignet. Nach Angaben von Zeugen war die 18-jährige Frau an der roten Fußgängerampel auf die Straße getreten, wobei ihr Blick auf ihr Mobiltelefon gerichtet und sie dadurch offenbar abgelenkt gewesen sei. Ein in Richtung Lutherplatz fahrender Mann am Steuer eines Mercedes konnte nicht mehr bremsen und fuhr die plötzlich von rechts kommende Fußgängerin mit seinem Auto an.

Die 18-Jährige aus Kassel erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde an der Unfallstelle umgehend von Rettungskräften behandelt. Das zuvor in der Hand gehaltene Handy fiel bei der Kollision auf die Straße und konnte trotz einer Suche durch die Polizisten und einer Befragung von etwa 30 Schaulustigen nicht gefunden werden. Auch nach dem Unfall war das Apple iPhone 14 Pro Max im Wert von rund 1500 Euro unauffindbar.

Aufgrund der Gesamtumstände sei davon auszugehen, dass der unbekannte Täter die medizinische Notlage der jungen Frau an der Unfallstelle ausnutzte, um das auf der Straße liegende Handy zu stehlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Handydiebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561/9100 entgegengenommen. (use)