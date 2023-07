In Kassel gestohlener Tresor taucht in Lohfelden wieder auf

Von: Kathrin Meyer

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Zweifamilienhaus in der Dittershäuser Straße in Kassel eingebrochen und haben unter anderem einen Tresor gestohlen. © Rolf Vennenbernd

Diebe sind am Mittwoch in ein Zweifamilienhaus in Kassel eingebrochen. Der gestohlene Tresor wurde wenig später in Lohfelden gefunden.

Kassel - Unbekannte sind am Mittwoch in ein Zweifamilienhaus in der Dittershäuser Straße in Kassel eingebrochen und haben unter anderem einen Tresor gestohlen. Diesen gestohlenen Tresor fand ein Spaziergänger nach Angaben der Polizei kurze Zeit später aufgebrochen in einem Gebüsch in der „Grünen Mitte“ in Lohfelden. Der Einbruch hatte sich laut Polizei zwischen 8.30 und 16.50 Uhr ereignet.

Die Einbrecher waren über ein Fenster in das Haus eingebrochen und hatten dort in mehreren Räumen nach Wertsachen gesucht. Mit dem Diebesgut, darunter auch der 35 Kilogramm schwere Wandtresor, flüchteten sie anschließend.

Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Spaziergänger hatte den inzwischen aufgebrochenen Tresor schließlich um kurz nach 17 Uhr unweit des Parkplatzes Crumbacher Straße in der „Grünen Mitte“ in Lohfelden gefunden. (Kathrin Meyer)

Hinweise: 05 61/91 00