Verwaiste Immobilien: Diese Häuser stehen in Kassel leer

Überblick über die Gründe für den Leerstand

+ © Bastian Ludwig Trauerspiel: Die Villa am Mulang verfällt zusehends. Jüngst wurde aber zumindest der Bewuchs zurückgeschnitten. © Bastian Ludwig

Kassel. In Kassel fehlt Wohnraum. Gleichzeitig gibt es viele Immobilien, die aus den unterschiedlichsten Gründen leer stehen. Das Problem ist nicht so groß wie in den 70er- und 80er-Jahren, aber jedes verwaiste Haus ist für Anwohner und Ortsbeiräte ein Ärgernis.