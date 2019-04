Becherstapeln: Dieser Mann hat den Sport Speed Stacking in Kassel etabliert

Drunter, drüber, durch die Luft gewirbelt und auf den Kopf gedreht – wer Markus Pondruff aus Espenau beim Stapeln seiner Becher zusieht, dem wird fast schwindelig.

Pondruff ist Deutscher Meister im Speed Stacking (deutsch: Becherstapeln auf Zeit). In Sekundenschnelle baut er Becherpyramiden auf und ab. Die Geschwindigkeit ist dabei der Kick, verrät der 38-Jährige. „Die Faszination ist die Schnelligkeit. Beim Stacking geht es darum, sich immer wieder selbst zu schlagen und eine noch bessere Zeit zu schaffen.“

Markus Pondruff arbeitet hauptberuflich als Sportlehrer an der Johann-Amos-Comenius-Schule in Kassel. Auf Speed Stacking, auch bekannt als Sport Stacking, ist er bei einer Fortbildung aufmerksam geworden. Vorher kannte er die rasante Sportart nur aus dem Fernsehen. „Ich habe Stacking bei TV Total gesehen und wollte es gerne selbst mal ausprobieren.“

Bei der Lehrer-Fortbildung wurde der Becher-Sport als Workshop angeboten. Pondruff war so begeistert, dass er sich kurz darauf ein eigenes Stacking-Set kaufte, und er begann, mit den zwölf Kunststoffbechern zu trainieren. „Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es in der Schule in Vertretungsstunden angeboten habe“, erzählt er. Die Aktion kam bei den Schülern gut an. Deshalb gründete der Sportlehrer eine AG an seiner Schule. Für ihn war es die logische Konsequenz, die Sportart im Verein zu etablieren.

Auf- und Abstapeln erfordert eine Menge Konzentration

Das Wort Hochstapler bekommt hier eine positive Bedeutung. Denn bis man eine Pyramide aus zehn Bechern schnell stapeln und wieder abbauen kann, heißt es üben, üben und noch mal üben. Das Auf- und Abstapeln erfordert eine Menge Konzentration.

„Es ist sinnvoll, erst mal die Abläufe zu lernen“, empfiehlt der Profi. Anfänger sollten am besten zuerst langsam die Reihenfolge durchgehen, bis sie die Bewegungen verinnerlicht haben. „Am Anfang ist es sehr viel Nachdenken, später ist es automatisiert.“

Beim Speed Stacking wird im Stehen mit einem Set aus zwölf Kunststoffbechern gespielt. Daraus werden verschiedene Kombinationen auf- und abgebaut. Wichtig dabei ist, dass die Reihenfolge immer eingehalten wird, sonst gibt es Punktabzug.

Speed Stacking-WM in Spanien

Bei Wettbewerben überprüfen zwei Schiedsrichter den korrekten Ablauf. Jeder Spieler nimmt seine eigenen Becher mit. Die Teilnehmer messen ihre Zeit selbst mit einem Kontaktboard auf dem Tisch, auf dem nach dem Stapeln beide Hände aufgelegt werden. Die Zeit wird auf eine Tausendstelsekunde genau gemessen. „Manche Stacker haben wegen ihrer schwitzigen Hände ein Handtuch dabei“, sagt Pondruff.

Bei der Speed Stacking-WM Ende April in Spanien will sich Pondruff erneut beweisen. Dort wird er nicht nur als Einzelkämpfer, sondern auch als Teil einer Staffel antreten. Dabei hofft er nicht nur auf eine Einzelmedaille: „Ich hoffe, dass mit der Staffel vielleicht ein Weltrekord rauskommt.“