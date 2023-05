Am 1. Juni geht‘s los: Veränderungen für Autofahrer in Kassel

Digitale Parktickets noch flexibler

© Bastian Ludwig Künftig stehen für das Lösen digitaler Parkscheine gleich mehrere Apps zur Verfügung: Noch bis 31. Mai muss die App von Paybyphone genutzt werden.

Mit dem Smartphone einen Parkschein in Kassel lösen, das wird künftig noch flexibler möglich sein. Wir erklären, was sich zum 1. Juni für die oberirdischen Parkplätze ändert.

Kassel – Wer auf den oberirdischen Parkplätzen in Kassel einen Parkschein löst, nutzt dafür immer häufiger sein Smartphone. Über die dafür angebotene App ist es schon jetzt möglich, minutengenaue Tickets bargeldlos zu kaufen und somit nicht zu viel oder zu wenig für das Parken zu bezahlen. Ab 1. Juni erweitert die Stadt ihre Angebote beim sogenannten „Handy-Parken“. Was die Autofahrer dazu wissen müssen, erfahren sie hier.

Wie groß ist die Nachfrage nach digitalen Parktickets?

Im vergangenen Jahr wurden 27 Prozent aller Parktickets mit dem Smartphone bezahlt. Nach der Einführung des „Handy-Parkens“ im Jahr 2015 waren es zunächst nur acht Prozent der Autofahrer.

Parken in Kassel: Öffnung der Bezahlfunktion für weitere Anbieter als Ziel

Welche digitalen Möglichkeiten gibt es, einen Parkschein zu lösen?

Seit acht Jahren ist es bereits möglich, die Parktickets mit einer App oder per SMS zu bezahlen. Für die Buchung und den Bezahlvorgang stand bislang aber nur ein Anbieter („Paybyphone“) zur Verfügung. Mit der App konnte schon bislang der Parkvorgang zu jedem Zeitpunkt begonnen oder beendet werden. Gezahlt wurde dann nur für die tatsächlich gebuchte Zeit. So ist es bereits jetzt möglich, auch nur für fünf Minuten ein digitales Ticket zu lösen, das am Automaten so nicht angeboten wird.

Was ändert sich denn zum 1. Juni?

Die Stadt löst sich beim digitalen Parkschein vom bisherigen Einzelanbieter-Modell, das Autofahrer auf „Paybyphone“ festlegt. Stattdessen wird ein Plattform-Modell genutzt. Betreiber der Plattform ist „Smartparking“, eine Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. „Ziel der Umstellung ist die Öffnung der Bezahlfunktion beim Parken für eine unbestimmte Menge weiterer Anbieter“, teilt die Stadt mit. App-Anbieter aber auch Fahrzeughersteller könnten künftig die Handyparken-Funktion ohne größere technische und vertragliche Hürden in ihre Angebote integrieren.

Ist bereits ab Juni die Nutzung anderer Park-Apps möglich?

Mit Beginn der Umstellung können neben „Paybyphone“ die Apps von „Easypark“, „Mobilet“, „Yellowbrick/Flowbird“, „Parkster“ und „Parco“ genutzt werden. Die Auswahl ist deutlich größer.

Ist es denn weiterhin möglich, den Parkschein statt über die App per SMS oder Anruf zu lösen?

Im Prinzip ja. Allerdings unterscheiden sich die Anbieter in ihren Angeboten. Nicht jeder Anbieter bedient alle Kanäle. Insbesondere bei der Verfügbarkeit der Buchung via Anruf oder SMS gibt es Abweichungen.

Parken in Kassel: Digitale Parktickets minutengenau buchbar

Gibt es Unterschiede bei den Gebühren?

Anders als am Automaten, können die digitalen Parktickets minutengenau über die App gebucht werden. Der Autofahrer startet den Parkvorgang und beendet ihn, wenn er zu seinem Auto zurückkehrt. Bezahlt wird bargeldlos. Für dieses Angebot erheben die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die städtische Parkgebühr. Diese Servicegebühr beträgt oft einige Cent pro Transaktion. Bei Paybyphone sind es derzeit in Kassel 49 Cent pro Buchung.

Welche Vorteile hat das Plattform-Modell noch?

Es soll zudem einfacher werden, auch Ausnahmeparkberechtigungen in digitaler Form anzubieten. Den ersten Schritt in diese Richtung geht die Stadt Kassel bei der Digitalisierung der sogenannten Handwerkerblöcke ab dem zweiten Halbjahr 2023. Auch die Verknüpfung von Parkgebühren mit anderen digitalen Tickets (ÖPNV, Eintrittskarten etc.) ist durch die Umstellung künftig möglich.

Parken in Kassel: Kontrolle durch Ordnungsamt über Kfz-Kennzeichen

Wie funktioniert die Kontrolle digitaler Tickets?

Ob ein digitaler Parkschein gelöst wurde, erkennt das Ordnungsamt wie bisher am Kfz-Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen. Das funktioniert für alle an die Plattform angeschlossenen Anbieter.

Ist mit Problemen bei der Umstellung zu rechnen?

In der Phase der Umstellung könne es zu Einschränkungen beim Handyparken kommen, so die Stadt. „Es empfiehlt sich, in der Übergangszeit, die einige Tage in Anspruch nehmen kann, wie sonst auch etwas Kleingeld für den Parkscheinautomaten dabei zu haben“, sagt ein Sprecher. Die Parkgebührenpflicht bestehe auch, wenn das Handyparken temporär nicht verfügbar sei. Die Stadt bittet darum, Fragen zu den Angeboten und Funktionen der Apps an den jeweiligen Anbieter zu richten. (Bastian Ludwig)