Eine Reise in die Welt der Giganten - der Blockbuster aus den USA in Kassel

Die Dinos kommen! DINO WORLD - Eine Reise in die Welt der Giganten verwandelt die documenta-Halle in eine faszinierende Urzeitwelt mit mehr als 60 lebensgroßen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien.

Auf mehr als 1.500 Quadratmetern können kleine und große Besucher eintauchen in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten – Auge in Auge mit dem Tyrannosaurus Rex. Kinder und ihre Eltern begegnen beeindruckenden Kolossen, die sich dank aufwendiger Animatronik täuschend echt bewegen, und erforschen realistisch gestaltete Landschaften aus geheimnisvollen Erdzeitaltern, die seit Millionen von Jahren untergegangen sind. Für Kassel haben die Macher etwas Besonderes vorbereitet: Interaktive Kinderbereiche, die zum Entdecken, Anfassen und Ausprobieren einladen. Sie lassen keine Wünsche offen – so fesselnd war ein Ausstellungsbesuch selten!

Mit der Abo-BonusCard sparen! HNA Abonnenten erhalten bei Vorlage ihrer Abo-Bonus Card einen Rabatt von 4,- € auf das Familien-Ticket und 2,- € auf das Erwachsenen-Ticket. Die Ermäßigung ist exklusiv nur beim HNA Kartenservice sowie in den HNA Geschäftsstellen erhältlich. Buchung von Zeitfenstern erforderlich! Mit der Buchung eines Zeitfenster-Tickets ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Timeslots möglich.

Interaktives Familienreich

„Staunen, mitmachen und entdecken“ lautet das Motto der US-amerikanischen Abenteuerausstellung, die speziell für Kinder und Familien gestaltet wurde.

Das Konzept feierte in München schon Erfolg und lockte über 180.000 Besucher in den Olympiapark.

Für Kassel gibt es neben den fest installierten Spielstationen, wie Dino-Reiten, Bastel- und Malspiele auch viele interaktive Neuheiten, die spielerisch durch die Kontinente führen: Wir starten in Pangea, wo uns auch schon das erste Highlight erwartet, ein echtes Fossil zum Anfassen. Mit dem Griff durch die Zeit erlebt der Besucher ein Stück Erdgeschichte. Auf dem weitläufigen Forschungsgelände werden die kleinen Besucher dann selbst zu Paläontologen und dringen mit Mikroskopen ins kleinste Detail der großen Kolosse ein. Sie erfühlen den Unterschied zwischen einem T-Rex-, Megalodon- und Mammut-Zahn und lernen, warum die Eier von pflanzenfressenden Dinosauriern und Straußen verschiedene Größen haben, aber doch Ähnlichkeiten aufweisen. Wer sich zu sehr vor den Nordamerikanischen Dinosauriern fürchtet, kann sich über den „Pfad aus Baumstämmen“ in Sicherheit bringen. Wenn dieses Abenteuer geschafft ist, wartet das große Finale: die Giganten T-Rex und Triceratops. Danach heißt es Durchatmen, eine Play- und Fun-Area mit Maltischen und ein gastronomischer Bereich laden zum Verweilen ein. Am Magnetpuzzle darf jeder zum Schluss noch einmal sein Wissen unter Beweis stellen. DINO WORLD hat auch noch jede Menge Unterhaltung zu bieten. Die tagesaktuellen Aktionen werden auf www.dinoworld.de veröffentlicht.

Mehr über Dinos lernen

Dinosaurier zählen zu den faszinierendsten Spezies, die je den blauen Planeten bevölkert haben. Knapp 200 Millionen Jahre dauerte ihre Herrschaft. Wie sah die Erde zur Zeit der Urzeitriesen aus?

Was hatte es mit dem Urkontinent Pangea auf sich? Wie konnte es zur Entwicklung des gefährlichen Tyrannosaurus Rex kommen? Die Ausstellung erklärt, welche Phänomene dazu führten, dass jeder der sieben Erdteile seine spezifischen Dinosaurier-Arten ausprägen konnte – bis der Einschlag eines Meteoriten diese majestätische Spezies für immer auslöschte. In der liebevoll gestalteten Empfangshalle im Look einer alten Universität werden die Besucher dabei kindgerecht in die Welt der Dinosaurier eingeführt. Hier können sich die Besucher dank eines Oberschenkelknochens eine Vorstellung davon machen, wie klein der Mensch im Gegensatz zu manch einem Urzeitriesen wirklich ist.

Wissenschaftliche Expertise – Dr. Gregory M. Erickson

DINO WORLD - Eine Reise in die Welt der Giganten wird wissenschaftlich betreut von Gregory M. Erickson. Der renommierte Paläontologe unterrichtet an der Florida State University in Tallahassee. Er ist Kurator am Florida State University Museum und wissenschaftlicher Berater des American Museum of Natural History in New York, des Field Museum in Chicago und des Museum of the North der Universität von Alaska in Fairbanks.