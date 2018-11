Hier muss keiner: Das ungewöhnlichste Dixie-Klo Kassels

Tausende Autofahrer passieren es jeden Tag: Das Dixie-Klo an der Schönfelder Straße.

Seit Monaten stand an einer viel befahrenen Straße in Kassel ein Dixie-Klo. Niemand schien es zu vermissen. Und keiner benutzte es. Die ungewöhnliche Geschichte eines stillen Örtchens.

Eigentlich ganz praktisch: Wenn man auf dem nächtlichen Heimweg vom Düsseldorfer Hof oder der Backstube mal ein dringendes Bedürfnis hatte, kam dieses stille Örtchen wie gerufen. Die Tür? Nicht abgeschlossen. Nachteil: In der Kabine saß man auf dem Trockenen – das Wasser war aus.

Seit mehreren Monaten schon stand ein verlassenes Dixi-Klo an der Schönfelder Straße – und sorgte für Verwunderung. Ein Grund für das ungewöhnliche Objekt am Straßenrand war nicht ersichtlich. Vielleicht nach der Wehlheider Kirmes vergessen? Ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten? Völlig anders sah das Bild nämlich noch vor zwei Jahren aus – da wurde das Wehlheider Kreuz umgebaut. Auf Nachfrage bei der ausführenden Baufirma Rohde hieß es: Die Arbeiten seien seit mehr als einem Jahr abgeschlossen, wenn das Dixi-Klo nicht abgemeldet worden wäre, dann wäre das durch die Abbuchung der Miete aufgefallen. Dies sei allerdings nicht der Fall.

Für die Abholung der mobilen Toiletten ist nämlich die Firma zuständig, die sie verleiht. Abholung im Mietpreis enthalten, ist auf der Homepage zu lesen. Auf Nachfrage heißt es von der ADCO Umweltdienste Holding, die Sanitärsysteme von Toi Toi und Dixi deutschlandweit vermietet, dass schon auffallen würde, wenn man eines der stillen Örtchen nicht wieder abgeholt hätte. Auch bei der Stadt Kassel kann man nicht weiterhelfen. Für mobile Toiletten sei man nicht zuständig.

Nun kommt aber endlich Bewegung in die Sache: Mittlerweile steht das Klo nicht mehr an der Straße, sondern in einem nahegelegenen Hinterhof. Jemand muss es dorthin getragen haben. Wenn jemand auf dem nächtlichen Nachhauseweg ganz dringend muss, für den könnte es weiterhin die letzte Rettung sein.

+ Das Klo steht nun versteckt hinter einer Hofwand. © Kathrin Meyer

