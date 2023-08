DJ Sven Väth in Kassel: 14.000 Techno-Fans feierten Sola-Festival vor der Orangerie

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Daniela Blume aus Kassel war am Samstag extra noch beim Friseur, um sich für das Sola-Festival vorbereiten zu lassen. © Fischer, Andreas

In Kassel herrschte am Samstag buntes Treiben. 14.000 Besucherinnen und Besucher zog es vor die Orangerie zum Sola-Festival, wo sie zur Techno-Musik von Sven Väth tanzten.

Kassel - Das Publikum in der Kasseler Innenstadt hätte kaum unterschiedlicher sein können. Am Samstag mischten sich Elektro-Fans in neonfarbener Kleidung, Netzstoffen und mit glitzernden Gesichtern unter die Besucherinnen und Besucher der Manga-Messe, die in aufwendigen Kostümen durch die Straßen zogen.

Hinzu kamen noch die üblichen Passantinnen und Passanten der Kasseler Einkaufsmeile. Was sie aber alle gemeinsam hatten, war die gute Laune, die sich an diesem Tag in Kassel breitmachte.

Knapp 14.000 Menschen kamen zum Sola-Festival vor die Orangerie nach Kassel. © Fischer, Andreas

„Wollt ihr auch zum Sola-Festival?“, rief etwa schon jemand durch die Straßenbahn und verteilte rosafarbenes Glitzer an alle, die bislang noch nicht funkelten. Mit den Massen ging es gemeinsam über den Friedrichsplatz und an der documenta-Halle vorbei.

Schon hier waren die wummernden Bässe der Techno-Musik zu hören, die von der Karlswiese aus hinaufschallten. Das Sola-Festival hatte bei strahlendem Sonnenschein um 12 Uhr begonnen. Schon zur frühen Nachmittagszeit war das Gelände vor der Orangerie gut gefüllt. Der Grund: der Auftritt von Techno-DJ Sven Väth, der bereits ab 15 Uhr auflegte.

Techno-DJ Sven Väth legte in Kassel auf. © Fischer, Andreas

Auch Julia Gießler aus Heinebach im Kreis Hersfeld-Rotenburg hatte sich auf Sven Väth besonders gefreut. Sie war schon das zweite Mal beim Sola-Festival in Kassel dabei. „Es hat mir letztes Jahr super gefallen, ich war begeistert“, sagte sie. Zu der Techno-Party kam sie diesmal mit ihren Freundinnen Nicole Bernhardt, Melanie Forbringer und Tina Umbach.

Die drei Frauen aus Wabern im Schwalm-Eder-Kreis waren vor dem Trip nach Kassel noch auf der Kirmes in ihrer Heimat unterwegs. „Wir sind große Fans von Sven Väth und freuen uns sehr“, sagte Nicole Bernhardt vor dem Auftritt des Wegbereiters elektronischer Musik.

Freuten sich auf Sven Väth: (von links) Julia Gießler, Nicole Bernhardt, Melanie Forbringer und Tina Umbach. © Fischer, Andreas

Aber auch der letzte Act des Abends, DJ Kobosil, der durch den legendären Berliner Club Berghain bekannt wurde und mittlerweile auch mit seinem Modelabel tätig ist, zog das Publikum an. Je später es am Samstag wurde, umso schneller und aggressiver wurde auch der Techno-Stil. Das Sola-Festival endete gegen 22 Uhr – einige Besucherinnen und Besucher zog es danach noch in den Club Graf Karl zur After-Show-Party.

Die Bilder vom Sola-Festival in Kassel 2023 Fotostrecke ansehen