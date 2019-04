Dobermann beißt 56-Jährigen und Königspudel

Vorderer Westen

+ Attacke im Vorderen Westen: So sieht ein Dobermann aus. ARCHIVFoto: nh

Kassel – Hundeangriff im Vorderen Westen: Ein 56-jähriger Mann alarmierte am Montagnachmittag die Polizei, nachdem er und sein eigener Hund am Luisenplatz von einen Dobermann gebissen worden waren. Der unbekannte Besitzer des unangeleinten Dobermanns flüchtete anschließend, obwohl der angegriffene 56-Jährige an Hand und Bein verletzt worden war, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit.