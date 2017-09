documenta-Ermittlungen: Der Knackpunkt war das Museum Emst in Athen

Kassel. Wirtschaftsprüfer des renommierten Unternehmens PwC haben ihre Arbeit über die Vorgänge bei der documenta gGmbH noch nicht abgeschlossen, aber ihr vorläufiger Bericht sorgt für Zündstoff. Fragen und Antworten.

Aktualisiert um 11.43 Uhr - Im Mittelpunkt: documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff, Kassels früherer Oberbürgermeister Bertram Hilgen als ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie Adam Szymczyk, der künstlerische Leiter der d14.

Konkret geht es um den Ausstellungsort Emst in Athen. Szymczyk wollte, so haben es die Wirtschaftsprüfer ermittelt, das Museum unbedingt in das Konzept für die documenta 14 integrieren, obwohl klar gewesen sein muss, dass mit der Realisierung des Plans das für die Ausstellung in Athen bewilligte Budget von zwei Millionen Euro überschritten würde. Insgesamt entstand bei der documenta 14 ein Defizit von 7 Millionen Euro.

Laut Bericht der Wirtschaftsprüfer, so steht es auf Seite 23, soll Adam Szymczyk in einem Gespräch mit Kulenkampff und Hilgen den Eindruck erweckt haben, dass er zurücktrete, sollte er die Idee mit Emst nicht verwirklichen können. Kulenkampff und Hilgen hätten Szymczyks Wunsch dann entsprochen, weil sie sonst die Austragung der d14 in Gefahr gesehen hätten. Das war im Februar 2017, zwei Monate vor dem Start der documenta in Athen.

+ Adam Szymczyk, Leiter der documenta 14, und Kassels ehemaliger Oberbürgermeister Bertram Hilgen. Das Bild entstand bei der Verleihung des Arnold-Bode-Preis an Nairy Baghramian. © Archiv/Malmus

Hilgen soll sich nicht rechtlich abgesichert haben

Der damalige Oberbürgermeister Hilgen soll weder den restlichen Aufsichtsrat noch den zweiten Gesellschafter, das Land Hessen, informiert und damit ohne rechtliche Absicherung Millionenverluste in Kauf genommen haben. Ob dieses Vorgehen den Tatbestand der Untreue erfüllt und damit strafrechtlich relevant ist, beantwortet das Gutachten nicht.

Dass derzeit Ermittlungen gegen Hilgen und Kulenkampff oder gegen einen der beiden laufen, diese Gerüchte bestätigte bisher weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei. Hilgen will sich am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung äußern. Kulenkampff und Szymczyk erklären sich derzeit nicht zu diesem Thema.

Stadtverordnete in Kassel stimmen Absicherung der documenta zu

Schaden von der documenta abwenden, politischen Streit um die Weltkunstausstellung vermeiden: Mit diesen Absichten hat am Montag die große Mehrheit der Kasseler Stadtverordneten der Bürgschaft für die documenta und Museum Fridericianum gGmbH zugestimmt.

Wie berichtet, will die Gesellschaft ein Darlehen von bis zu acht Millionen Euro aufnehmen, um das bei der d14 entstandene Defizit ausgleichen zu können. Das Darlehen soll durch eine Bürgschaft von Stadt Kassel und Land Hessen abgesichert werden. Für die Bürgschaft hatte sich am Vormittag bereits der Magistrat ausgesprochen.

+ Stadt hat derzeit keine Ankaufspläne: Was aus dem Obelisk von Olu Oguibe auf dem Königsplatz werden soll, ist offen. © Fischer

Oberbürgermeister Christian Geselle erläuterte den Stadtverordneten die Finanzprobleme und bat um Zustimmung. Nur die AfD lehnte die Übernahme der Ausfallbürgschaft ab. Wie eine Firma, so müsse auch die documenta Insolvenz beantragen, wenn Zahlungsunfähigkeit drohe, meinte Fraktionschef Michael Werl. Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten scheint der Erwerb von d14-Außenkunstwerken derzeit für die Stadt Kassel kein Thema mehr zu sein. Es gebe keine Ankaufspläne für den Obelisken, erklärte in der Sitzung die neue Kulturdezernentin Susanne Völker auf Anfrage von Marcus Leitschuh (CDU).

Fragen und Antworten: Der Knackpunkt ist das Emst

Die documenta 14 wirkt nach. Nach einem Defizit von sieben Millionen Euro geht es darum, Aufarbeitung zu betreiben; die Wirtschaftsprüfer von PwC sind noch zugange. Brisantes gibt es jetzt schon. Im Mittelpunkt: der griechische Ausstellungsort Emst.

Was ist überhaupt das Emst in Athen?

Das Emst ist das Nationale Museum für Zeitgenössische Kunst in Athen, das seit dem Jahr 2000 griechische und internationale Kunst sammelt. Seit 2014 ist das Emst in der ehemaligen Fix-Brauerei an der Syngrou-Straße dauerhaft beheimatet.

Warum ist die Entscheidung für das Emst so brisant?

Das hat zwei Gründe. Zum einen soll laut Bericht der Wirtschaftsprüfer Adam Szymczyk seine Zukunft als künstlerischer Leiter der documenta 14 an eine Entscheidung für das Emst als Ausstellungsort geknüpft haben. In einem Gespräch am 6. Februar 2017 soll er gegenüber Bertram Hilgen, damals Kassels Oberbürgermeister und somit kraft Amtes Vorsitzender des documenta-Aufsichtsrats, und documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff den Eindruck erweckt haben, zurückzutreten, sollte seinem Wunsch nicht entsprochen werden. Zum anderen muss jedem klar gewesen sein, dass eine Entscheidung für das Emst das Budget von zwei Millionen Euro für Athen sprengen werde. Schließlich fielen somit noch einmal hohe Energiekosten, Mietkosten und Transportkosten an, da das Konzept auch vorsah, Ausstellungsstücke aus dem Emst bei der documenta in Kassel zu zeigen. Die Rede ist hier von Kosten im sechsstelligen Bereich. Im gesamten Fridericianum waren Kunstwerke zu sehen, die normalerweise im Emst zu Hause sind.

Wieso könnte es jetzt auch juristisch ungemütlich werden für Hilgen und Kulenkampff?

Das hat damit zu tun, dass sie Szymczyk gewähren ließen – ohne den gesamten Aufsichtsrat über die Emst-Pläne und die Forderung Szymczyks informiert zu haben. Diesen Schluss lässt der Bericht der Wirtschaftsprüfer zu. Insofern muss geschaut werden, ob hier nicht der Tatbestand der Untreue (siehe Hintergrund) gegeben ist. Allerdings: Nach offiziellen Angaben wird bisher nicht ermittelt. Der Bericht der Wirtschaftsprüfer geht auf diese Frage nicht ein.

Wieso ist auch die Rolle der Staatsanwaltschaft durchaus interessant?

Das hat einen Grund: Die Dienstherrin sitzt ebenfalls im documenta-Aufsichtsrat: Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU), bis vor Kurzem stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, in dem sie mittlerweile einfaches Mitglied ist. Als Wissenschafts- und Kunstministerin gehörte sie einst auch dem Gremium an, als es die Personalie Szymczyk absegnete. Die ganze Angelegenheit ist also durch und durch politisch. Die Stimmung im Aufsichtsrat soll entsprechend aufgeladen sein.

+ Eröffnung der documenta: Adam Szymczyk und Annette Kulenkampff.

Wie sieht es mit der Zukunft von Annette Kulenkampff aus?

Eine Verlängerung ihres bis Ende 2018 laufenden Vertrages scheint nahezu ausgeschlossen. Die Frage aber ist, ob sie früher gehen muss. Nach Informationen unserer Zeitung sind einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates bestrebt, möglichst bald in der Öffentlichkeit einen Schuldigen zu präsentieren, um ein wenig Dampf aus dem Thema zu nehmen. Allerdings wird Kulenkampff intern durchaus zugutegehalten, dass sie in einem Interview frühzeitig Bedenken geäußert hat, was die Finanzierung dieser documenta an sich angeht.

Wann tagt der Aufsichtsrat wieder?

Der Aufsichtsrat wird im November zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen. Dann soll auch der endgültige Bericht der Wirtschaftsprüfer vorliegen, der schließlich Grundlage der Diskussion sein wird. In der jüngsten Sitzung soll es schon unterschiedliche Auffassungen über die bereits vorliegenden Ergebnisse gegeben haben.

Was sagen Szymczyk, Kulenkampff und Hilgen zu den jüngsten Vorwürfen?

Aus der Pressestelle der documenta hieß es gestern, dass „wir uns in dieser Sache zum gegebenen Zeitpunkt nicht äußern“ – und zwar nach Rücksprache mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Geselle (SPD). Der Oberbürgermeister erklärte, er werde grundsätzlich keine Stellungnahme zu Gerüchten abgeben. Bertram Hilgen will sich am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung äußern.

Der Tatbestand der Untreue

Der Wortlaut des Untreue-Tatbestandes geht wie folgt (§266 Strafgesetzbuch): „Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Hintergrund: Wer ist PwC? Was ist Emst?

Bei der Betrachtung der Finanzen rund um die documenta 14 spielen PwC und das Emst eine wesentliche Rolle. Nur: Wer und was steckt dahinter?

PwC: Ist die Abkürzung des Unternehmens Pricewaterhouse Coopers – eine GmbH mit Sitz in Frankfurt. Das Unternehmen mit etwas mehr als 10.000 Mitarbeitern ist spezialisiert auf Wirtschaftsprüfung; der Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2015/16 betrug insgesamt 1,9 Milliarden Euro.

Emst: Das Emst ist das Nationale Museum für Zeitgenössische Kunst in Athen. Es ist in einer ehemaligen Brauerei untergebracht. Zur documenta 14 wurden im Kasseler Fridericianum Kunstwerke aus dem Emst gezeigt.