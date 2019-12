Feste Zähne – Na Claar!

Die Zahnarztpraxis Dr. Claar ist auf Zahnimplantate spezialisiert

Ein schönes Lächeln, das gesunde, feste Zähne zeigt – das wünscht sich eigentlich jeder. Kein Wunder – schließlich ist der äußere Eindruck, und vor allem das Gesicht – das erste, was wir bei einem Menschen wahrnehmen.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die moderne Zahnheilkunde und vor allem der Bereich Implantologie immer populärer werden. In den Zahnarztpraxen des Kasseler Zahnarztes und Implantologen Dr. Michael Claar und Kollegen wird das gesamte Spektrum moderner Zahnheilkunde angeboten: von der Prophylaxe über die Implantologie bis hin zur Behandlung von Angstpatienten und der Behandlung unter Vollnarkose.

Bereits seit 90 Jahren ist die Zahnarztpraxis Claar am Leipziger Platz im Einsatz für gesunde Zähne. Seit zwei Jahren betreibt Dr. Michael Claar, Zahnmediziner in dritter Generation, einen weiteren Standort in Bad Wilhelmshöhe. „Dadurch können wir nun auch Neupatienten innerhalb weniger Tage einen Beratungs- und Untersuchungstermin anbieten“, sagt der Implantologe.

Am neuen Praxisstandort ist das Team auf die Zahnimplantologie spezialisiert. Darüber hinaus wird das gesamte Spektrum moderner Zahnmedizin angeboten – von der Prävention bis hin zur ästhetischen Zahnheilkunde. Das gilt auch für den Praxisstandort Leipziger Platz: „Auch hier bieten wir nach wie vor die Implantologie an“, betont Dr. Michael Claar. „Und sind dort mit modernster Technik wie 3D-Röntgen und zahntechnischem Labor ausgestattet.“

Für den Zahnmediziner sind Implantate die hochwertigste und optisch ansprechendste Form des Zahnersatzes: „Der Patient empfindet die Implantate als absolut natürlich. Druckstellen, Haftcreme und unsicherer Prothesensitz gehören der Vergangenheit an. Niemand erkennt implantatgetragenen Zahnersatz, wenn er optimal angefertigt wurde.“

Und: Zahnimplantate sind für alle Erwachsenen geeignet – vorausgesetzt, es liegt keine akute Entzündung vor. Selbst wenn der Kieferknochen stark geschädigt ist, kann man dank unterschiedlicher Möglichkeiten des Knochenaufbaus ein Implantat setzen. Eine bewährte Methode, um verloren gegangenen Knochen aufzubauen, ist das Auffüllen mit biologischem Knochenersatzmaterial.

Auch eigene Zähne, die entfernt werden müssen, dienen in zerkleinerter, aufbereiteter Form als Ersatz. „Egal, welche Methode genutzt wird – innerhalb weniger Monate wird das Material vom Körper in Knochensubstanz umgewandelt, was den Kiefer deutlich stabilisiert", erläutert Dr. Michael Claar.

Implantieren ohne Skalpell

Das Einsetzen eines Implantats ist ein Routine-Eingriff, der mit einem kleinen Schnitt durch die Schleimhaut einhergeht. Die Zahnarztpraxis Dr. Claar bietet auch das Implantieren ohne Skalpell an. Das ist besonders schonend. Voraussetzungen sind ein intakter Kieferknochen und eine gute Planung des Eingriffs. Um den Kiefer des Patienten vor dem Einsetzen eines Implantats exakt zu vermessen, steht ein hochmodernes 3D-Röntgengerät zur Verfügung.

So können die Maße des Knochens genau bestimmt und die optimale Position für das Implantat festgelegt werden. „Sind die Voraussetzungen gegeben, kann das Implantat direkt durch die Schleimhaut in den Kieferknochen eingebracht werden“, berichtet die Zahnärztin Dr. Mir-Jam Mujakovic, die über das Zertifikat der Landeszahnärztekammer Hessen für den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie verfügt.

„Dieser ambulante Eingriff ist so minimal, dass es anschließend in der Regel keine Beschwerden gibt.“ Gerade für Angstpatienten bietet sich diese Lösung an. Die Zahnarztpraxis Dr. Claar bietet jeden Dienstag von 15.30 bis 17.30 Uhr eine offene Implantat-Sprechstunde am Standort Druseltalstraße 178 in Kassel an. Dort können sich Patienten unverbindlich über die Möglichkeiten der Implantatversorgung informieren – vom Implantat ohne Skalpell über Mini-Implantate bis hin zum Knochenaufbau. Nh