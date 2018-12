Drogenberauschte  Männer flüchten mit Tempo 200 vor Polizei

Kassel. Vermutlich weil sie unter Drogeneinfluss standen, sind in der Nacht zum Sonntag zwei junge Männer mit ihrem Auto rücksichtslos vor einer Polizeistreife geflüchtet. Quer durch den Stadtteil Wesertor, über die B 83 bis zur A 49 erreichte die Mercedes C-Klasse in der Stadt Geschwindigkeiten von annähernd 200 km/h, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

Eine Streife des Polizeireviers Mitte hatte die C-Klasse gegen 3.30 Uhr am „Katzensprung“ für eine Verkehrskontrolle anhalten wollen. Als der Fahrer dies bemerkte, gab er sofort Vollgas. Bei der Flucht durch das Wesertor mit mehrfachem Links- und Rechtsabbiegen überfuhr der Mercedes mehrere rote Ampeln, bis er auf der B 83 schließlich Tempo 200 erreichte. Die Beamten hätten aus Eigensicherung die Verfolgung zunächst aufgegeben.

Da zur Fahndung nach dem geflüchteten Auto sofort mehrere Streifen eingesetzt wurden, dauerte es nicht lange, bis Beamte den Pkw in der Waldmannstraße in Oberzwehren entdeckten. Einen der beiden Insassen, einen 25-Jährigen aus Baunatal, nahmen sie nach kurzer Flucht zu Fuß fest. Bei ihm schlug ein Drogentest später auf Kokain und THC an. Den anderen, ebenfalls zu Fuß flüchtenden 25-Jährigen aus Kassel, schnappte die Streife des Reviers Mitte nahezu zeitgleich. Auch er stand offenbar unter Kokaineinfluss.

Da zunächst nicht zweifelsfrei nachzuvollziehen war, welcher der beiden Männer während der Flucht am Steuer des Autos gesessen hatte, ließen die Beamten auf der Dienststelle beiden Tatverdächtigen Blutproben entnehmen. Keiner der beiden besitzt einen Führerschein. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an. (use)

