Dschungelcamp-Star Kattia Vides: "Patrick ist mein Traummann"

Kassel. Im RTL-Dschungelcamp war die Beziehung zwischen Kattia Vides aus Kassel und CDU-Politiker Patrick Weilbach das große Thema. Im Video verraten sie, wie sie zusammenkamen und wie es weitergeht.

Anfang des Jahres waren die Nordhessen Kattia Vides und Patrick Weilbach so etwas wie das heißeste Paar Deutschlands. Die ehemalige Kandidatin des RTL-Formats "Bachelor" mischte das Dschungelcamp auf, und der Unternehmensberater sowie CDU-Politiker musste dem Boulevard die Frage beantworten, ob er der neue Freund von Vides sei.

Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass die beiden zusammen sind, aber was machen sie eigentlich? Vides postet eifrig Bilder und Poesiealbensprüche auf Instagram, wo ihr fast 80.000 Menschen folgen. Antworten auf diese Fragen sucht man dort jedoch vergebens: Wieso sind die beiden nicht eines der Promi-Paare im "Sommerhaus der Stars", mit dem RTL gerade Quote macht? Wieso hat Vides dem Privatsender einen Korb gegeben, als er sie für das Reality-TV-Format "Bachelor in Paradise" verpflichten wollte? Wann erscheint ihr erstes Musikalbum? Und wie geht es den beiden, die gerade eine Wohnung in der Region suchen und einen Großteil ihrer gemeinsamen Zeit in der Kasseler Südstadt verbringen?

Wir trafen Vides und Weilbach im Biergarten an der Grimmwelt, wo sie vorigen Sommer ihr erstes Date in der Öffentlichkeit hatten. Beide geben offen Auskunft über ihr Privatleben und sind mittlerweile Profis vor der Kamera. Bevor das Interview beginnt, entdeckt Vides bei ihrem Freund Augenringe. Sie holt ein Kosmetikdöschen aus ihrer Tasche und pudert Weilbach, bis der smarte 31-Jährige perfekt aussieht.

Seitdem sich die 30-Jährige von ihrem Manager getrennt hat, wird sie von dem Lokalpolitiker beraten. Beide wissen, was sie wollen. Es kann sein, dass wir sie schon bald im TV wiedersehen. RTL wäre jedenfalls schön blöd, wenn es die temperamentvolle Südamerikanerin nicht für ein Format wie die Tanz-Show "Let's dance" verpflichten würde. Wir haben die wichtigsten Aussagen der beiden zusammengefasst.

+ Kattia Vides über der Kasseler Südstadt, wo sie wohnt. © Matthias Lohr

Über Ihr Kennenlernen

Patrick Weilbach: Als wir uns vor etwa einem Jahr am Flughafen in Calden kennengelernt haben, wusste ich gar nicht, wer sie ist. Auf Instagram habe ich dann ein Bild von ihr mit Rosen gesehen. Ich dachte, sie macht Werbung für den Bachelor. Als ich herausgefunden hatte, wer sie ist, habe ich überlegt: Passen wir zusammen? Denn wir sind schon unterschiedlich, aber wir ergänzen uns gut. Ich bekomme etwas Lockerheit, sie etwas Ernsthaftigkeit. Unsere Beziehung ist in einem positiven Sinn anstrengend.

Kattia Vides: Jetzt sind wir glücklich verliebt und sehr erleichtert, dass wir unsere Beziehung führen können wie ein fast normales Paar. Was unser Zusammensein besonders schön macht: Bei uns gibt es immer etwas zu erzählen. Reden ist unser Ding.

Über das Versteckspielen

Weilbach: Hier auf dem Kasseler Weinberg waren wir erstmals gemeinsam öffentlich draußen. Vorher haben wir uns nur im privaten Umfeld getroffen. Dass wir uns kennen, sollte so lang wie möglich zwischen uns bleiben. Wäre es nach uns gegangen, hätte das noch länger gedauert. Aber da war jemand schneller, der die Information an die "Bild"-Zeitung durchgestochen hat.

Vides: Als unsere Beziehung bekannt wurde, war das ein schreckliches Gefühl. Wir wussten nicht, ob wir zusammen sind. Und plötzlich heißt es: Du hast einen festen Freund. Dabei wusste ich da noch nicht, wohin unsere Reise geht.

Über das Dschungelcamp

Vides: Das Dschungelcamp ist das Beste, das mir passieren konnte. Es war eine krasse Erfahrung und wirklich schön. Ich bereue nichts. Zu den anderen Teilnehmern habe ich immer noch Kontakt. Wir haben eine Whats-App-Gruppe, in der wir uns jeden Tag schreiben - zumindest: "Guten Morgen, Leute."

Über den "Bachelor"

Vides: Meine Lieblingssendung wird immer der "Bachelor" sein, weil es um die Liebe geht. Aber ich bin sehr froh, dass ich damals nicht den Bachelor bekommen und jetzt meinen Patrick habe. Bei all den schönen Frauen in der Sendung darf man nicht vergessen: Frauen dürfen nicht nur aufs Aussehen reduziert werden. Wir sind auch intelligente Geschöpfe.

Weilbach: Ich habe den "Bachelor" damals nicht gesehen. Als ich mir später einige Folgen angeschaut habe, dachte ich: "Oh Gott, wie wirst du denn da dargestellt? So kenne ich dich gar nicht." Viele Zuschauer hielten Kattia für zickig. Aber das ist sie nur dann, wenn sie selbst so behandelt wird. Ansonsten ist sie sehr umgänglich.

+ Kattia Vides und Patrick Weilbach © Matthias Lohr

Über Kattias Beruf

Vides: Ich bin Reality-TV-Darstellerin und führe jetzt ein ganz neues Leben. Ich reise von Event zu Event und lerne ständig neue Leute kennen. Einige TV-Angebote habe ich aus Liebe für Patrick abgesagt. Eine Sache, die wir gemeinsam hätten machen können, haben wir leider auch abgesagt. Mir hätte es Spaß gemacht, aber Patrick war nicht dafür. Zudem werde ich in Zukunft als Moderatorin auf Veranstaltungen wie dem Kasseler Zissel tätig sein. Und ich freue mich darauf, Latino-Musik zu machen. Wir warten auf den richtigen Zeitpunkt, um meinen Hit zu veröffentlichen.

Weilbach: Kattia ist ein sehr unterhaltsamer Mensch. Sie hat viele Alleinstellungsmerkmale: das Optische, das Menschliche, die Aussprache. Ihren hohen Wiedererkennungswert kann man auch gut im Bereich Marketing einsetzen. Wir planen einige Projekte, mit denen wir die Region durch Kattias Bekanntheit pushen wollen.

Über Kassel

Vides: Ich finde Kassel wirklich schön, weil es so viel Natur hat und eine kleine Stadt ist. In fünf Minuten bist du überall. Gerade suchen wir in der Umgebung eine gemeinsame Wohnung. An der Tür soll endlich "Vides/Weilbach" stehen. Das ist etwas kompliziert: Ich mag es mehr modern, Patrick mehr Altbau.

Über Fans

Vides: Auf der Straße werde ich oft angesprochen. Das freut mich. Ich antworte jedem, der mir eine Frage stellt. Genervt bin ich nie. Als ich mich entschieden habe, in die Öffentlichkeit zu gehen, wusste ich, dass das dazugehört. Meine Privatsphäre habe ich zu Hause in den vier Wänden. Wenn ich rausgehe, bin ich Kattia Vides und für jeden da.

Über den Haushalt

Vides: Patrick ist ein Traummann. Er kann alles - vom Kochen bis zum Bügeln. Aber wenn ich zwei freie Tage habe, genieße ich es, für ihn zu kochen oder sauberzumachen. Ich mag es, etwas für meinen Partner zu machen. Ich finde, eine Frau sollte das machen, bei dem sie sich am wohlsten fühlt. Sie kann selbstständig sein, aber auch zu Hause bleiben. Das Wichtigste ist: Am Ende des Tages muss die Familie glücklich sein.

Was Kattia Vides und Patrick Weilbach zu den Themen Hochzeit und Kinder sagen, sehen Sie im Video oben.

Kattia Vides moderiert beim Kasseler Volksfest Zissel am Freitag (3. August, ab 19 Uhr) und Sonntag (5. August, ab 17.30 Uhr) auf der Auebadbühne. Dort tritt am Sonntag unter anderem der "DSDS"-Dauerteilnehmer und Ex-Dschungelkönig Menderes auf.

Zu den Personen

Kattia Vides

Geboren: am 12. März 1988 in Cartagena (Kolumbien)

Ausbildung: BWL-Studium

Karriere: Vides wanderte mit 22 Jahren nach Deutschland aus, arbeitete als Shop-Managerin einer Boutique, Europa-Assistentin in einem Medizinunternehmen und Model. Bekannt wurde sie 2017 durch ihre Teilnahme am RTL-Kuppelformat „Der Bachelor“ sowie 2018 durch das Dschungelcamp.

Privates: Vides ist geschieden und lebt in der Kasseler Südstadt

Patrick Weilbach

Geboren: 1987 in Kassel

Ausbildung: Ausbildung zum technischen Netzwerkassistenten

Karriere: Weilbach machte sich mit einer IT-Beratungsfirma selbstständig und studierte parallel in Göttingen sowie dem britischen Sunderland Ökonomie. Er ist Unternehmensberater und Vorstandsmitglied beim Caldener Kleinflugzeugbauer Piper.

Politik: Weilbach trat 2005 in die CDU ein und ist Mitglied der Baunataler Stadtverordnetenversammlung. 2015 kandidierte er als Landratskandidat im Kreis Kassel.

Rubriklistenbild: © Matthias Lohr