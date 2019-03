„Earth Hour“: In Kassel gehen heute für eine Stunde die Lichter aus

Am heutigen Samstag, 30. März, gehen um 20.30 Uhr an vielen öffentlichen Orten der Stadt für eine Stunde die Lichter aus. Grund ist die weltweite Klimaschutz-Aktion „Earth Hour“.

Etwa an der Martinskirche, dem Museum Fridericianum, am Herkules, am Naturkundemuseum und an Denkmälern wie der Spitzhacke. Insgesamt werden in Kassel an diesem Abend 17 öffentliche Gebäude und Orte verdunkelt.

Kassel beteiligt sich damit an der weltweiten Klimaschutzaktion „Earth Hour“ der Umweltschutzorganisation WWF.

„Die Earth Hour setzt ein Zeichen und regt an darüber nachzudenken, was jeder Einzelne für den Klimaschutz tun kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass sich viele Menschen in Stadt und Region an dieser Aktion beteiligen“, sagt Stadtrat Dirk Stochla. Privatpersonen, die sich beteiligen möchten, finden unter wwf.de/earthhour Tipps für eigene Aktionen.

Ihren Anfang nahm die WWF Earth Hour vor zwölf Jahren in Sydney, als mehrere hunderttausend Australier gemeinsam das Licht ausschalteten. Seit 2008 wird die Earth Hour international begangen. Im vergangenen Jahr nahmen fast 400 deutsche Städte teil. Weltweit verschwanden über 7000 Wahrzeichen in mehr als 180 Ländern im Dunkeln.

Rubriklistenbild: © WWF