Beratung und enge Begleitung sind der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg

Rundum gut betreut und informiert: Die easylife-Therapie passt sich den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Teilnehmers an. Foto: ©pressmaster - stock.adobe.com

Ob Filmstar, Radiomoderator, Politiker oder einfach nur Sie und ich: Alle beschäftigen zunehmend die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und die persönliche Zufriedenheit.

In diesem Zusammenhang kommen immer mehr die Themen Ernährung, Stoffwechsel und die damit häufig verbundene Gewichtszunahme zum Tragen. Rauf geht’s immer leicht und stetig aber wie komme ich wieder zurück? Und das mit schnellen Erfolgen und trotzdem gesundheitsbewusst, glaubwürdig und langfristig.

Vor nunmehr über 25 Jahren hat sich easylife diesem Thema gewidmet und die sehr erfolgreiche easylife-Therapie entwickelt. Da Gesundheit, Einfachheit, Beratung, Begleitung und Nachhaltigkeit genau die Themen sind, die wir bei easylife verbinden, möchten wir im Folgenden berichten, wie dies genau funktioniert.

Unser Markenversprechen an Sie: „Wir bilden ein Team mit Ihnen, damit Sie mit einem gesunden Stoffwechsel erfolgreich abnehmen“, sagt Antje Scharf, Inhaberin des easylife-Therapiezentrums in Kassel.

Eine von fünf Krankenschwestern im Therapiezentrum ist Christine S.. Sie ist gemeinsam mit ihren Kolleginnen verantwortlich für die medizinische Betreuung der mittlerweile über 450 Teilnehmer, die seit Januar dieses Jahres bei easylife angefangen haben. „Da das Konzept auf einen ganzheitlichen Ansatz abzielt, spielen auch sämtliche medizinischen Aspekte eines jeden Teilnehmers eine wesentliche Rolle in der individuellen Planung und Durchführung des Therapieplans“, erläutert Christine S..

Nicht selten sind Bluthochdruck, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen oder andere gesundheitlichen Themen ein wesentlicher Faktor, warum es den Teilnehmern noch schwerer fällt eine nachhaltige Gewichtsreduzierung umzusetzen. In enger Abstimmung und Kontrolle werden die Probleme analysiert, eine Risikobetrachtung durchgeführt und anschließend geprüft, welche Anforderungen in der Therapie umgesetzt werden müssen. Aber auch die Kontrolle und Dokumentation der Erfolge gehören zu den Aufgaben des medizinischen Fachpersonals.

Aber nicht nur die medizinischen Aspekte hat Christine sicher und versiert im Griff. Auch sie hat gemeinsam mit easylife erfolgreich bereits 13 kg in nur 9 Therapiewochen abgenommen und ist begeistert, wie einfach und alltagstauglich das Konzept ist. Als berufstätige Mutter war es ihr wichtig ein Konzept zu finden, das sich in ihren Lebensalltag leicht integrieren lässt und alle Themen wie Beruf, Familie sowie Freizeitinteressen berücksichtigt. Und als Genussmensch war es natürlich toll, welch eine abwechslungsreiche Ernährung hinter dem Konzept steckt und dass man wieder alles essen kann, wenn die einzelnen Phasen abgeschlossen sind. Auch dass man in seinem Supermarkt um die Ecke einkaufen kann und keine Shakes oder andere Dinge benötigt, hat ihr alles noch viel leichter gemacht. „Ich konnte während der Therapie eine Menge lernen. Zum Beispiel, wie wichtig ein gesunder Stoffwechsel ist und wie man ihn gesund hält“, erzählt Christine S. stolz. Sie freut sich jeden Tag über die kleineren Konfektionsgrößen.

Zum engagierten Team bei easylife gehört auch Ulrike R.. Sie ist eine von fünf Ernährungsberaterinnen im Therapiezentrum, die jeden Tag in den Beratungsgesprächen ganz individuell die beschriebenen tollen Erfahrungen von Christine S. mit den Interessenten herausarbeitet, analysiert, gemeinsame Ziele definiert und dann einen auf den Teilnehmer zugeschnitten Therapieplan erarbeitet. In einer freundlichen vertrauensvollen Atmosphäre ist es den Beratern sehr wichtig, offene Fragen zu beantworten, Unklarheiten oder auch kritische Punkte im Detail zu besprechen. „Sehr häufig haben die Interessenten große Skepsis, da schon häufig verschiedenste Diäten oder Abnehmprogramme nicht zu den gewünschten Erfolgen geführt haben. Immer wieder hat der Jojo-Effekt all die Bemühungen zunichte gemacht und die Frustration wurde immer größer“, berichtet Ulrike R.

„Wir sind stolz und freuen uns, dass alle Teilnehmer erfolgreich bisher abnehmen oder abgenommen haben. Natürlich gibt es immer wieder individuelle Herausforderungen wie beispielsweise Schichtsysteme, Außendiensttätigkeiten, Dienstreisen oder Lebensmittelunverträglichkeiten, um nur einige zu nennen, die für uns eine echte Herausforderungen darstellen, die wir aber mit Begeisterung gerne für unsere Teilnehmer annehmen“, sagt Ulrike R. weiter. „Die nächste und äußerst wichtige Aufgabe ist die Betreuung und Begleitung der Teilnehmer im Alltag. Hier gilt es, Unterstützung, Motivation, fachliches Know How und vor allem Vertrauen aufzubauen. Dazu gehört natürlich, den Erfolg zu teilen und aufzuzeigen, wie Stoffwechsel und Körper lernen, wieder so zu funktionieren, wie es bei vielen vor vielen Jahren doch eigentlich prima geklappt hat“, beschreibt Ulrike R.

Antje Scharf ist stolz, das formulierte Markenversprechen bisher so toll mit ihren Mitarbeitern und den Teilnehmern umgesetzt zu haben. Dafür sagt sie Danke und möchte noch mehr Interessenten dazu ermutigen sich zu einem unverbindlichen und kostenfreien Beratungsgespräch anzumelden. (nh)

