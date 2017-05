Jetzt geht’s los: Mit Lebensfreude, gesunder Ernährung und einem aktiven Stoffwechsel zum Wunschgewicht

Die Welt ist voller Diätmethoden, Schlankheitstricks und scheinbar einzigartiger Elixiere, die große Erfolge beim Abnehmen versprechen.

Kein Wunder, dass es oft schwerfällt zu unterscheiden, was sinnvoll ist und was nicht. „Die meisten Diäten garantieren einfache Lösungen und behaupten: Wer weniger isst, wiegt auch weniger“, sagt Antje Scharf. Doch was zunächst einleuchtend klingt, kann dem Körper sogar schaden, da Nahrungsentzug den Stoffwechsel hemmt und den Körper veranlasst, Fett zu bunkern. „Genau aus diesem Grund wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten das Konzept der einzigartigen Original-easylife-Therapie entwickelt – eine einfache und alltagstaugliche Methode, mit der man zügig und gesund zum Wohlfühlgewicht gelangt“, erläutert Scharf. Sie ist die Inhaberin des easylife-Therapiezentrums in Kassel und hat mit ihrem Team seit Jahresanfang bereits mehr als 300 neue Teilnehmer in ihrem Zentrum beraten.

Ein neues Lebensgefühl in nur wenigen Wochen

So auch Reinhard W. aus Schauenburg. Er hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Gewicht zugenommen und fühlte sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Auch verschiedene Diäten hatte er bereits ausprobiert, die sich in seinem Alltag jedoch nicht dauerhaft umsetzen ließen. Reinhard W., im Januar noch ein echtes Schwergewicht mit über 150 kg, hatte die Nase voll, bei jeder Anstrengung zu schnaufen und mit Blick auf das Gesundheitsrisiko, das er mit sich herumträgt, musste dringend etwas geändert werden. Der Wunsch nach Vitalität, Tatendrang und einer gesundheitsbewussten Ernährung waren der Auslöser, nach einem System zu suchen, wo genau das geboten wird. So kam Reinhard W. zu easylife und wusste nach dem Beratungsgespräch: „Jetzt starte ich durch!“ Nach nur 17 Wochen ist er um 37 kg leichter und sieht easylife als konsequenten Partner zur Reduzierung des Gewichtes und verlässlichen Partner auf dem Weg zu einer gesunden und optimalen Ernährung. „Durch super-kompetentes, freundliches Personal habe ich die optimale Unterstützung auf meinem Weg, nachhaltig mein Gewicht zu reduzieren. Von Anfang an wurde ich persönlich durch die Therapie begleitet und beraten. Ich fühle mich einfach wohl und sehr gut aufgehoben im Kasseler easylife-Zentrum“, schließt W. seine Erfahrungen ab.

Die Original-easylife-Therapie hat sich bereits seit 25 Jahren bewährt. Jeder Teilnehmer wird von ausgebildetem Fachpersonal begleitet. Somit ist dieses Konzept für fast jeden geeignet. (nh)

