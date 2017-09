Stellen Sie infrage, was Sie bislang über Diäten zu wissen glaubten

Rundum gut betreut und informiert: Die easylife-Therapie passt sich den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Teilnehmers an. Foto: Elnur - Fotolia.com

Die Welt ist voller Diätmoden, Schlankheitstricks und scheinbar einzigartiger Elixiere, die große Erfolge beim Abnehmen versprechen. Kein Wunder, dass es oft schwerfällt zu unterscheiden, was sinnvoll ist und was nicht.

Die meisten Diäten garantieren einfache Lösungen und behaupten: Wer weniger isst, wiegt auch weniger. Das scheint zunächst sehr einleuchtend. Aber wenn dies wirklich so einfach funktionieren würde, dann dürften viele von uns nicht so viel Übergewicht mit sich herumschleppen. Verabschieden Sie sich bitte von diesem Prinzip, denn damit liegen Sie völlig falsch. Schlimmer noch, auf diese Weise schaden Sie sogar Ihrem Körper, da Nahrungsentzug unseren Stoffwechsel hemmt und den Körper veranlasst, Fett zu bunkern.

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren kam Constanze K. zu easylife. Es war nicht nur ihr Gewicht, das sie störte, sondern auch die daraus resultierenden Einschränkungen: Wohlbefinden, Vitalität, und Unternehmungslust wurden stetig weniger. Kommentare, Blicke und mittlerweile Konfektionsgröße 50 nahmen ihr jeglichen Spaß und Genuss am Essen.

Constanze Kuschel zu Beginn der easylife-Therapie vor drei Jahren

Wie sie es mit easylife geschafft hat, wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen, erzählt sie im Interview

easylife: Was hat Sie dazu bewogen zu easylife zu kommen?

Constanze Kuschel: Ich war nicht mehr fit und habe mich immer unwohl gefühlt. Egal welche Kleidung ich getragen habe, ich habe immer versucht alles zu kaschieren und war auch nicht mehr so zufrieden mit meinem Leben.

easylife: Wo hat sich das „nicht mehr zufrieden sein“ am meisten bemerkbar gemacht?

Constanze Kuschel: Im Privatleben. Wenn ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs bin, die schlanker sind als man selbst, fühlt man sich als die „Dickste“ sehr unwohl. Gesundheitlich habe ich es auch gemerkt. Und da habe ich dann kurzerhand die Handbremse gezogen.

easylife: Sie haben uns verraten, dass Sie gerne Shoppen gehen. Wie äußert sich da Ihre Abnahme?

Constanze Kuschel: Eigentlich ist das total anstregend. Ich habe jetzt so eine riesige Auswahl! Teilweise sind die Klamotten dann noch zu groß, weil man nach der alten Größe schaut. Und es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass man einfach alles anziehen kann.

Constanze K. ist nicht allein. Über 52 Prozent der deutschen Bevölkerung kämpft mit Übergewicht und den daraus häufig resultierenden gesundheitlichen Einschränkungen. Vor nunmehr zwei Jahrzehnten wurde das Konzept der einzigartigen Original-easylife-Therapie entwickelt - eine einfache und alltagstaugliche Methode, mit der Sie zügig und gesund zum Wohlfühlgewicht kommen.

Eines unserer Ziele ist es, Sie wirkungsvoll von Ihren Depotfetten zu befreien. Dabei führen wir im Vorfeld eine genaue individuelle Körperanlayse durch und erörtern in unserem unverbindlichen und kostenfreien Beratungsgespräch Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse und formulieren ein gemeinsames Ziel.

Automatisch abnehmen – kein Problem!

Das Geheimnis liegt in der optimal abgestimmten Ernährung. Wir ersetzen lediglich ungeeignete Lebensmittel durch geeignete und vermeiden die in vielen Produkten versteckten Zucker- und Fettanteile sowie schwere Kohlenhydrate. Das Resultat dieser Ernährung ist ein hocheffizienter, stark aktivierter Stoffwechsel. Er wird auf dem für die Fettverbrennung optimalen Niveau stabilisiert und trägt entscheidend dazu bei, den berüchtigten Jo-Jo-Effekt aus Gewichtsverlust und Gewichtszunahme zu vermeiden. Ihr Ernährungsverhalten wird sich schrittweise optimieren. Dafür erhalten Sie leicht in den Alltag zu integrierende Ernährungsziele. Wer an dieser Stelle schon neugierig geworden ist, sollte nicht lange zögern und einen Beratungstermin vereinbaren. Natürlich gehört noch einiges mehr dazu aber wir können Ihnen versprechen es bleibt einfach, alltagstauglich und trotzdem effizient und vor allem nachhaltig.

Konzentrieren Sie sich auf sich selbst, aber verlassen Sie sich nicht auf sich selbst

Auch wenn die Original-easylife-Therapie nach einer sehr individuellen Herausforderung klingt, werden Sie sich nicht einsam fühlen. Das Leben ist ein Mannschaftsspiel, ob im Beruf, beim Sport oder in der Familie. Und so ist es auch beim Abnehmen mit uns. Während Ihrer Therapie haben Sie ein bestens qualifiziertes Team an Ihrer Seite, das Ihnen hilft, sich auf sich und den Erfolg beim Abnehmen zu konzentrieren. Es bemerkt die so typischen wie tückischen Fehler sofort und greift dann unverzüglich ein – mit viel Charme und Kompetenz. So bleiben Sie gefahrlos auf dem Weg, der Sie schnell zu Ihrem Ziel führt – mitten hinein in ein leichtes und kraftvolles Leben. Übrigens: Genussvoll speisen und Gewicht verlieren steht bei easylife in keinem Widerspruch. Für die Zubereitung der leckeren Mahlzeiten werden ausschließlich frische und handelsübliche Produkte verwendet.

Kommen wir zurück zu Constanze K. Wie sieht es drei Jahre nach der erfolgreichen Abnahme mit easylife aus? Hier die Fakten:

• sie hat 42,3 kg abgenommen und ihr Gewicht auch nach drei Jahren gehalten • sie hat 36,4 kg Fettmasse abgebaut • das gefährliche viszerale Fett ist weiterhin im Normalbereich • ihr metabolisches (Stoffwechsel) Alter von 51 Jahren ist auf junge 30 Jahre gesunken

Constanze Kuschel nach 16 Wochen

Von Kleidergröße 50 auf 40 – jetzt macht Shoppen wieder Spaß!

Dabei spielt es keine Rolle, wieviel Sie abnehmen wollen, wie alt Sie sind oder was Ihr ganz persönliches Ziel ist. Vom extremen Übergewicht bis hin zur Konturgebung der Figur. Easylife unterstützt Sie auf jedem Weg und gestaltet Ihren ganz persönlichen Weg zur Zielerreichung. Auch bei gesundheitlichen Einschränkungen hilft unser ärztlich begleitetes Konzept wieder zu mehr Lebensqualität zu gelangen.

Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin und überzeugen Sie sich von dem Konzept selbst.

Kostenfreie Beratungstermine unter: Tel. 05 61 / 86 15 80 50

www.easylife- kassel .de

Adresse:

easylife Therapiezentrum Kassel Heinrich-Hertz-Straße 103, 34123 Kassel