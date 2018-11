Gutscheine ersteigern im dez - Bestimmen Sie selber Ihren Rabatt

In der weihnachtlichen Atmosphäre können Sie am 01.12. zum ersten Mal Ihren Rabatt selbst bestimmen, in dem Sie bei unserer Auktion mitmachen und sich Ihren Geschenkgutschein in einer Live-Auktion ersteigern.

5 Mal werden für jeweils 30 Minuten Gutscheine mit verschiedenen Beträgen angeboten und wenn Sie schnell sind, können Sie hierbei ein gutes Angebot abgeben und erhalten vielleicht auch gleich den Zuschlag. Die Auktionen starten um 14 Uhr und finden danach zu jeder vollen Stunde statt. Mit den ersteigerten Gutscheinen können Sie dann gleich in den 100 Shops für sich oder Ihre Lieben ein schönes Weihnachtsgeschenk kaufen. Es gibt wieder jede Menge zu entdecken und auch das Gastronomie Angebot ist zu Weihnachten für Sie da. Neu dabei ist unser „dez Döner“, der pünktlich zum Weihnachtsgeschäft seine Türe geöffnet und die Spieße auf den Grill gestellt hat. Das breite Angebot an Textilgeschäften, angeführt von H&M und Adler, sind ein idealer Anlaufpunkt für die Mode Begeisterten.

Und dann gibt es noch das vielseitige Weihnachtsprogramm für Groß und Klein, bei dem noch mehr weihnachtliche Stimmung aufkommen wird.

Das ausführliche Weihnachtsprogramm finden Sie auf der dez-Internetseite unter www.dez.de

Informationen & Adresse:

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG dez Einkaufszentrum Frankfurter Straße 225 34134 Kassel ☎ 0561 - 475960 www.dez.de Wir haben für Sie geöffnet: Montag: 09:30 – 20:00 Uhr Dienstag: 09:30 – 20:00 Uhr Mittwoch: 09:30 – 20:00 Uhr Donnerstag: 09:30 – 20:00 Uhr Freitag: 09:30 – 20:00 Uhr Samstag: 09:30 – 20:00 Uhr Shops, Gastrobetriebe und Services mit abweichenden Öffnungszeiten: REWE Center: Mo. – Sa. 08:00 – 21:00 Uhr Einhorn Apotheke im dez: Mo. – Sa. 09:00 – 20:00 Uhr Fasson Textilpflege: Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr Kasseler Sparkasse: Mo. 09:00 – 17:00 Uhr Di. 09:00 – 18:00 Uhr Mi. 09:00 – 17:00 Uhr Do. 09:00 – 18:00 Uhr Fr. 09:00 – 17:00 Uhr Mitternachtsshopping: 15. Dezember 2018: 09:30 Uhr – 23:30 Uhr