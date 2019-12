Gutscheine ersteigern im dez Kassel

In weihnachtlicher Atmosphäre können Sie am 06. und 07. Dezember Ihren Rabatt auf einen Geschenkgutschein selbst bestimmen. Machen Sie bei unserer Auktion mit, und ersteigern Sie sich Ihren persönlichen Gutscheinrabatt in unserer Live-Auktion.

Den ganzen Tag über findet mehrfach eine 30-minütige Gutscheinauktion statt. Gutscheine werden in den unterschiedlichsten Werten angeboten und wenn Sie schnell sind, kommt Ihr Gebot zum Zug und Sie können einen satten Rabatt für sich verbuchen. Die ersteigerten Gutscheine können Sie anschließend in einem oder mehreren der 100 Shops für sich selbst oder Ihre Lieben in ein schönes Weihnachtsgeschenk verwandeln. Wie immer gibt es jede Menge im dez-Einkaufszentrum zu entdecken. In über 100 Shops gibt es für jeden etwas zu entdecken und auch das Gastronomie Angebot kann sich sehen lassen. Dabei lässt sich im großen REWE-Center etwas für das leibliche Wohl finden. Bei TK Maxx gibt es tolle Schnäppchen. Für die Technik-Fans hält der Media Markt eine sehr große Auswahl bereit und das breite Angebot an Textilgeschäften, angeführt von H&M und Adler, sind ein idealer Anlaufpunkt für die Mode Begeisterten. Die Weihnachtsgeschenke können Sie dann gleich am Stand vom himmlischen Service wunderschön einpacken lassen Das Gastronomie Angebot rundet den Weihnachtsbesuch im dez ab. Nach dieser Stärkung lockt das breite Angebot an Textilgeschäften, angeführt von H&M und Adler. Ein idealer Anlaufpunkt für die Mode Begeisterten. Zur Unterhaltung gibt es das vielseitige Weihnachtsprogramm für Groß und Klein, damit bleibt der Besuch im dez allen in Erinnerung. Das ausführliche Weihnachtsprogramm finden Sie auf der dez-Internetseite ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG dez Einkaufszentrum Frankfurter Straße 22 34134 Kassel Telefon 0561-475960 www.dez.de Jetzt Fan werden auf Facebook: www.facebook.de/dezkassel Wir haben für Sie geöffnet: Montag: 09:30 – 20:00 Uhr Dienstag: 09:30 – 20:00 Uhr Mittwoch: 09:30 – 20:00 Uhr Donnerstag: 09:30 – 20:00 Uhr Freitag: 09:30 – 20:00 Uhr Samstag: 09:30 – 20:00 Uhr Außerordentliche Öffnungszeiten: 14. Dezember: Late Night Shopping 09:30 – 22:00 Uhr 24. Dezember: Heiligabend 09:30 – 14:00 Uhr 31. Dezember: Silvester 09:30 – 14:00 Uhr Shops, Gastrobetriebe und Services mit abweichenden Öffnungszeiten: REWE Center: Mo. – Sa. 08:00 – 21:00 Uhr Einhorn Apotheke im dez: Mo. – Sa. 09:00 – 20:00 Uhr Fasson Textilpflege: Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr Hier befindet sich das Einkaufszentrum: