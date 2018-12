15. Dezember großes Weinachts-Late-Night-Shopping im dez

Alle Geschäfte haben am 15. für Sie bis 23:30 Uhr geöffnet und Sie können noch länger als üblich in der weihnachtlichen Stimmung im dez nach Geschenken Ausschau halten, einfach durch die Ladenstraße schlendern, oder den Gaumen verwöhnen.

In über 100 Shops gibt es dabei für jeden Geschmack etwas zu finden und dazu gibt es eine Möglichkeit sich den Rabatt für den Einkauf selber zu gestalten. Ab 16 Uhr finden 7 x im Stundentakt für jeweils 30 Minuten Gutscheinauktionen statt. Sie können schnell mitbieten und mit etwas Glück erhalten Sie auch den Zuschlag für einen günstigen Gutschein. Es werden Gutscheine mit verschiedenen Werten versteigert und diese können Sie dann gleich in zahlreichen Geschäften im dez einlösen. Sie könne damit natürlich auch Ihre Lieben beschenken und ihnen damit die Möglichkeit bieten sich in zahlreichen Geschäften im dez das Richtige auszusuchen.

Wenn Sie etwas Persönliches schenken wollen, so finden Sie in der Ladenstraße ein kleines weihnachtliches Fotostudio, bei dem Sie die Bilder für Ihre Verwandten und Freunde gleich mitnehmen können.

Und für unsere kleinen Besucher kommt um 18 Uhr der Weihnachtsmann und nimmt Ihre Weihnachtswünsche entgegen.

