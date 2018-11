Satte Rabatte und attraktive Specials bei dem „Black Price Day“

Am 23. November 2018 startet der „Black Price Day“ zum zweiten Mal im dez und lädt zum Shoppen, Sparen und Erleben ein.

Nach dem Vorbild des aus den USA bekannten „Black Friday“ bieten zahlreiche Shops im dez an diesem Tag satte Preisnachlässe, Rabattaktionen und attraktive Specials für die Kunden. Insgesamt nehmen fast 50 Geschäfte im dez an der bundesweiten Aktion teil und bieten Prozente auf das gesamte Sortiment oder ausgewählte Waren. z.B. gibt es bei H&M

20% auf den gesamten Einkauf und dies auch noch am Samstag

Jeans Fritz

30% auf ausgewählte Artikel

Eterna

50% auf Hemden/Blusen (ab 29,95 €/39,95 €)



Am kommenden Freitag lohnt es sich also wieder einmal besonders ins dez zu fahren und auf Schnäppchenjagd zu gehen. Außerdem gibt es noch viele zusätzliche Aktionen in den Shops und kleine Überraschungen auf der Ladenstraße.



Informationen & Adresse:



ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

dez Einkaufszentrum

Frankfurter Straße 225

34134 Kassel

☎ 0561 - 475960

www.dez.de

Wir haben für Sie geöffnet:

Montag: 09:30 – 20:00 Uhr

Dienstag: 09:30 – 20:00 Uhr

Mittwoch: 09:30 – 20:00 Uhr

Donnerstag: 09:30 – 20:00 Uhr

Freitag: 09:30 – 20:00 Uhr

Samstag: 09:30 – 20:00 Uhr

Shops, Gastrobetriebe und Services mit abweichenden Öffnungszeiten:



REWE Center:

Mo. – Sa. 08:00 – 21:00 Uhr

Einhorn Apotheke im dez:

Mo. – Sa. 09:00 – 20:00 Uhr

Fasson Textilpflege:

Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr

Kasseler Sparkasse:

Mo. 09:00 – 17:00 Uhr

Di. 09:00 – 18:00 Uhr

Mi. 09:00 – 17:00 Uhr

Do. 09:00 – 18:00 Uhr

Fr. 09:00 – 17:00 Uhr

Mitternachtsshopping:

15. Dezember 2018:

09:30 Uhr – 23:30 Uhr