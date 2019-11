Wo gibt’s am Freitag die tollsten Rabatte?

Am 29.11.2019 von 9.30 – 22 Uhr großer Rabatt-Shopping-Tag im dez-Einkaufzentrum in Kassel.

Diesen Freitag startet der „Black Price Day“ zum wiederholten Mal im dez und lädt zum Shoppen, Sparen und Erleben ein. Nach dem Vorbild des aus den USA bekannten „Black Friday“ bieten zahlreiche Shops im dez-Einkaufszentrum an diesem Tag satte Preisnachlässe, Rabattaktionen und attraktive Specials für die Kunden. Insgesamt nehmen über 50 Geschäfte des dez an der bundesweiten Aktion teil und bieten Prozente auf das gesamte Sortiment oder ausgewählte Waren. Alle Angebote auf einen Blick gibt’s im Angebotsflyer in den Shops oder an der Kundeninformation.

Damit das Einkaufserlebnis noch entspannter wird, haben alle Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet!

+ Am Freitag, 29.11.2019 lohnt es sich also wieder einmal besonders ins dez zu fahren und auf Schnäppchenjagd zu gehen. Außerdem gibt es kleine Überraschungen für die Besucher in der Ladenstraße. Informationen & Adresse

