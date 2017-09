Verkaufsoffener Sonntag im dez-Einkaufszentrum

Am Sonntag, 01. Oktober von 12-18 Uhr ist Einkaufszeit für die Familie im dez-Einkaufszentrum in Kassel. Wenn das dez sonntags öffnet, ist immer etwas los. Neben dem vielfältigen Shopping- und Gastronomiemöglichkeiten, gibt es auch in diesem Jahr jede Menge zu erleben.

Um 13 Uhr und 14 Uhr liest die Märchenfrau des Dorothea Viehmann Heimatvereins Märchen vor und entführt damit Groß und Klein in zauberhafte Welten. Von 12:30 bis 17:30 können Kinder jeder Altersstufe mit den notwendigen Werkzeugen märchenhafte Kratzbilder erstellen. Dabei verwandeln sich einfache Pappen in wunderschöne Prinzessinnen, verwunschene Einhörner oder sogar gefährliche Drachen. + Noch bis zum 01.10. entführt das dez seine Besucher außerdem in die eindrucksvolle Welt von Terra Fauna. Zu sehen gibt es nicht nur Reptilien aus vier verschiedenen Kontinenten. Wer an einer Erlebnisführung 14 Uhr oder 16 Uhr teilnimmt, erfährt nicht nur jede Menge Wissenswertes, sondern bekommt sogar vielleicht die Möglichkeit, die Tiere einmal anzufassen. Informationen & Adresse: ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

dez Einkaufszentrum

Frankfurter Straße 225

34134 Kassel

☎ 0561 - 475960

www.dez.de

www.facebook.com/dezkassel Öffnungszeiten dez-Einkaufszentrum: Montag: 09:30–20:00 Uhr,

Dienstag: 09:30–20:00 Uhr,

Mittwoch: 09:30–20:00 Uhr,

Donnerstag: 09:30–20:00 Uhr,

Freitag: 09:30–20:00 Uhr,

Samstag: 09:30–20:00 Uhr,

Sonntag: geschlossen. Öffnungszeiten REWE Center: Montag bis Samstag von 08:00–21:00 Uhr

Mitternachtsshopping am 16. Dezember 2017: 09:30–23:30 Uhr.