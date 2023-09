Eckart Lukarsch: Einer, der zuallerletzt an sich dachte

Von: Florian Hagemann

War stets auch im Einsatz für seinen KSV Hessen: Eckart Lukarsch, ein © aus dem Jahr 2011. Foto: Privat

Eckart Lukarsch half beim KSV Hessen mit, wo es ging. Er war aber nicht nur ein Löwe, sondern auch ein Rocker – und immer für andere da. Jetzt ist er gestorben - ganz allein. Ein Nachruf.

Kassel – Die Schweigeminute im Kasseler Auestadion am vergangenen Mittwoch kam etwas unvermittelt in der Halbzeit. Aber sie war natürlich angebracht. Sie hat noch einmal an einen erinnert, der zwar nie ein Tor geschossen oder eine Glanzparade auf dem Feld gezeigt hat, der aber trotzdem viel geleistet hat für seinen Herzensverein.

Eckart Lukarsch war einer, der viel im Hintergrund für seinen KSV Hessen gemacht hat – vornehmlich im Presseteam. Er schrieb Spielberichte für die Internetseite, kümmerte sich um den Liveticker und bei Heimspielen um die Videowand.

Er saß dann früher stets in der Kabine mit dem mittlerweile verstorbenen Stadionsprecher Charly Wimmer und sorgte für die richtige Einblendung. Immer wenn es eine Ecke für den KSV gab, sagte Wimmer zu Lukarsch: „Ecke, Ecki“. Und dann leuchtete auf der Videowand der Sponsor auf, der die Ecke präsentierte.

So berichtet es zumindest Oliver Zehe, der gern als Gedächtnis des KSV bezeichnet wird. Zehe ist viel mit Lukarsch unterwegs gewesen zu Auswärtsfahrten. Aber auch und gerade in Kassel war Lukarsch umtriebig in Sachen KSV. Er schonte sich dabei nicht. Einmal machte er Fotos von einem Spiel der zweiten Mannschaft. Ein Unwetter kam auf, das Spiel wurde unterbrochen. Lukarsch aber knipste weiter. Er fing so einen Blitzeinschlag knapp hinter der Ersatzbank ein. Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst nannte Lukarsch später einen sagenhaften Glückspilz, weil er über sich einen Schirm mit Metallspitze gespannt hatte. Das sei, so sagte es der Meteorologe, eine Art Einladung für jeden Blitz. Das von Lukarsch gemachte Foto machte aber die Runde. Das war sein Lohn. Zehe beschreibt Lukarsch als einen Menschen, der zu allerletzt an sich selbst gedacht habe. „Er war sehr liebenswert, sehr gutmütig.“ Das bestätigt Rena Teubner, die Lukarsch nicht über den Fußball kennengelernt hat, sondern über die Musik – eine weitere Leidenschaft.

Ecki Lukarsch war im Herzen nicht nur ein Löwe, sondern auch ein Rocker, der in jungen Jahren Mitglied der Band Trademark angehörte. Die hatte sich 1979 gegründet, Lukarsch war der Bassist. Rena Teubner kam zwei Jahre später als Sängerin dazu. Mit Trademark traten Teubner und Lukarsch auf vielen Konzerten in der Region auf. Die Band, so steht es in den Unterlagen, die Rena Teubner aufgehoben hat, gewann Talentwettbewerbe, „durch die auch verschiedene professionelle Konzertagenturen auf Trademark aufmerksam wurden“.

Teubner erinnert sich gern an diese Zeit – und auch an das große Herz ihres Bandmitglieds. „Er kümmerte sich immer um einen unserer Gitarristen, der auf die schiefe Bahn abzugleiten drohte. Er war wie ein Papa für ihn.“ Und das, obwohl Lukarsch damals selbst erst Anfang 20 war. Lukarsch war so etwas wie der Fels in der Brandung – ein „Hüne“, wie ihn Michael Dressler beschreibt, der einst ebenfalls bei Trademark mitwirkte und den alle nur Fichte nannten.

Die Band Trademark brachte einst sogar eine Single auf den Markt. Rena Teubner hat auch sie noch. „Demon’s Gate“ und „Magic Touch“ heißen die Titel. Rena Teubner weiß noch, wie sie öfter in Lukarschs Elternhaus in Kassel zu Gast war mit all den anderen von Trademark. „Das war immer nett, weil auch seine Eltern freundlich waren.“

Nach dem Ende der Band gab es Bestrebungen von Lukarsch und Teubner, gemeinsam weiterzumachen: Deutschrock diesmal, was damals noch sehr ungewöhnlich gewesen wäre. Aber irgendwie kam es nicht dazu. Die Wege trennten sich.

Erst als Facebook aufkam, nahmen Teubner und Lukarsch wieder Kontakt auf. Im vergangenen Juni trafen sich einige Bandmitglieder von damals in Kassel. „Ecki war sehr still, in sich gekehrt“, sagt Rena Teubner. „Er machte sich wohl auch Sorgen rund um seinen Job.“ Lukarsch hatte in Baunatal einen EDV-Laden, er programmierte zudem.

Anfang August ist Ecki Lukarsch eines natürlichen Todes gestorben – allein zu Hause in Baunatal. Sein Vater starb 2003, seine Mutter, die Ecki Lukarsch als seinen liebsten Menschen bezeichnete, 2007. Da er keine Angehörigen mehr hat, wird er nun anonym beerdigt. „Für mich ist sein Tod ein großer Schock“, sagt Rena Teubner, die heute in Niedersachsen lebt und weiter Musik macht. „Aber ich bin froh, dass ich ihn im Juni noch einmal sehen durfte.“ Ecki Lukarsch wurde 64 Jahre alt. (Florian Hagemann)