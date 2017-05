Wir sagen Danke: Edeka Möller feierte 50-jähriges Bestehen

Im März feierte der EDEKA-Markt Möller in Obervellmar sein 50-jähriges Geschäftsjubiläum. Neben zahlreichen Aktionen und Angeboten im Markt fand auch eine große Jubiläumsverlosung statt, an der zahlreiche Kundinnen und Kunden teilnahmen. Die glücklichen Gewinner erhielten nun ihren Gewinn.

50-jähriges Jubiläum 1967 bis 2017

„Eigentlich wollten wir die Gewinne schon ein wenig früher übergeben, aber leider mussten wir den Termin verlegen“, entschuldigen sich Marktinhaber Sven Möller und Geschäftsführer Francesco D’Amico, „aber wir sind uns sicher, dass sich die Gewinner auch mit ein wenig Verspätung über die tollen Preise freuen.“

In der Tat gab es viele schöne Gewinne: Von der Kaffeemaschine bis zum Stofftier, vom Gartenstuhl bis hin zur Mini-Soundanlage. Sogar ein Reisegutschein und eine Original-Ferrari-Tasche waren unter den von den Partnerfirmen gespendeten Gewinnen. Außerdem hat der Edeka-Markt Möller Gutscheine verschiedener Anbieter verlost.

In der Jubiläumswoche wurde zudem an zwei Tagen die beliebte Kirmes-Bratwurst verkauft, die von den Spielen des OSC Vellmar bekannt ist. Dabei wurde ein Betrag in Höhe von 2000 Euro eingenommen, den Sven Möller noch einmal verdoppelte. Auf diese Weise kommen 4000 Euro dem Kindergarten in Obervellmar zugute, die ganz sicher eine Verwendung für die großzügige Spende haben.

Norbert & Sven Möller e.K.

Holländische Str. 74

34246 Vellmar