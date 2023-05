30-Jähriger attackiert seine Ehefrau in Kassel mit Messer

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Ein 30-Jähriger soll seine Ehefrau mit einem Messer niedergestochen haben. © Patrick Pleul

Ein Familiendrama hat am Sonntagabend für Aufregung und einen großen Polizeieinsatz in Oberzwehren gesorgt. Eine 28-jährige Frau ist von ihrem 30-jährigen Ehemann niedergestochen worden.

Kassel - Nach Informationen der HNA befindet sich der Tatort in der Carlo-Mierendorff-Straße in der Brückenhofsiedlung.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake meldeten gegen 22.30 Uhr mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen lauten Familienstreit zwischen einem Ehepaar, in dessen Verlauf der Mann die Frau im Treppenhaus mit einem Messer angegriffen haben soll. Die Streifen hätten die 28-jährige Frau mit Stich- und Schnittverletzungen am Hals vor dem Haus gefunden. Rettungskräfte brachten sie umgehend zur Behandlung der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe für die 28-Jährige nach Einschätzung der behandelnden Ärzte nicht bestanden.

Der 30-jährige Ehemann habe bereits die Flucht ergriffen, als die Polizei eintraf. Er habe allerdings bei der sofort eingeleiteten Fahndung in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen werden können.

Nach ersten Ermittlungen soll der Mann seine Frau unvermittelt mit dem Messer in der Wohnung angegriffen haben. Als sie sich aus dem Haus flüchtete, folgte ihr der 30-Jährige, griff sie weiter an und fügte ihr die Verletzungen zu. Das Messer, die mutmaßliche Tatwaffe, wurde von den Polizisten aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige sitzt derzeit im Polizeigewahrsam und soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts werden beim Kommissariat 11 der Kripo geführt. Die Hintergründe der Tat seien noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so die Polizeisprecherin. (use)