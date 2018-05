Ehemalige Barracuda Bar: Altbau in Kasseler Südstadt wird aufgehübscht

Eigentümer hat gewechselt

+ © Ludwig Eigentümer investiert: Der Altbau an der Auestadion-Kreuzung wird derzeit saniert. Das Haus wurde 1906 erbaut. Im Erdgeschoss war lange die Gaststätte Roon ansässig, später die Barracuda Bar. © Ludwig

Kassel. Das Gebäude an der Frankfurter Straße/ Ecke Am Auestadion ist nicht im besten Zustand. Doch nach dem Eigentümerwechsel tut sich etwas am Altbau, der eine lange Geschichte als Gastrostandort hat.