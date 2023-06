Ehrung für zwei Lebensretter aus Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie retteten Menschen aus brennenden Häusern: Die beiden Kasseler JVA-Beamten Andreas Wickenträger und Andrea Haack werden auf dem Hessentag in Pfungstadt mit der Hessischen Rettungsmedaille ausgezeichnet. © Ulrike Pflüger-Scherb

Die Kasseler JVA-Bediensteten Andrea Haack und Andreas Wickenträger werden am heutigen Samstag (10. Juni) mit der Hessischen Rettungsmedaille auf dem Hessentag ausgezeichnet.

Kassel/Vellmar – Sie würden es jederzeit wieder tun. Ihr Leben für andere Menschen aufs Spiel setzen. Andrea Haack, Oberschwester im Krankenhaus der Justizvollzugsanstalt Kassel I, und Amtsinspektor Andreas Wickenträger, der in dem Gefängnis für Sport- und Freizeitveranstaltungen zuständig ist, haben unabhängig voneinander Menschen aus brennenden Häusern gerettet. Dafür werden die beiden Bediensteten der JVA heute auf dem Hessentag in Pfungstadt von Ministerpräsident Boris Rhein mit der Hessischen Rettungsmedaille ausgezeichnet.

Wickenträger (59) hat am 28. Dezember 2021 drei Menschen aus einem brennenden Haus in Kassel geholt. Die 50-jährige Haack rettete am 21. Mai vergangenen Jahres einer Nachbarin in Vellmar das Leben.

Weg zur Arbeit

Andreas Wickenträger aus Fritzlar-Geismar fuhr am 28. Dezember 2021 morgens an die Arbeit nach Wehlheiden. Es war gegen 6.30 Uhr, als er kurz vorm Ziel war. Als er auf der Georg-Thöne-Straße, unweit der JVA, mit Schrittgeschwindigkeit fuhr, schaute er nach rechts und links. „Ich bin so ein Gucker“, sagt Wickenträger. Als er bei Hausnummer 16 vorbeifuhr, habe er sich zunächst gewundert. „Ich dachte mir, warum haben die denn morgens schon den Kamin an.“ Dann realisierte er, dass der Qualm nicht aus einem Schornstein, sondern von einem Feuer im Haus kam. Wickenträger gab einen Notruf ab, klingelte Sturm und holte die Bewohner aus dem Tiefschlaf. Ein jüngeres Ehepaar machte oben in der Wohnung auf. Wickenträger rief, dass es brennt. „Hier brennt es nicht“, habe die Frau zunächst erwidert. Wickenträger belehrte sie eines Besseren: „Unten brennt es.“ Der junge Mann hatte einen Schlüssel für die Wohnungstür unten, die er öffnete.

Wickenträger lief in die Wohnung. Im Wohnzimmer habe ein älterer Mensch apathisch ins Feuer geschaut. Ein Sofa brannte. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann am Vorabend vergessen, die Kerzen auf dem Adventskranz auszupusten. Der Mann habe zunächst keine Anstalten gemacht, mit nach draußen zu kommen. „Ich habe geschrien. Schreien kann ich“, sagt Wickenträger. Er packte den Mann und nahm ihn mit nach draußen.

Dort hielt er zudem einen Linienbus an und ließ sich einen Feuerlöscher geben. Er habe das Sofa löschen wollen. Damit hatte er keinen Erfolg, denn das Möbelstück war aus Kunstleder.

Zum Glück lief er schnell wieder raus. Dort habe er gesehen, wie sich die große Fensterscheibe des Wohnzimmers aufblähte. Und dann explodierte sie. Die drei Bewohner überstanden das Feuer dank Wickenträger ohne Verletzungen. „Wenn ich das nicht gesehen hätte, wären die drei verbrannt.“

Am Frühstückstisch

Es war ein Samstagvormittag im Mai vergangenen Jahres in Vellmar. Gegen 10.30 Uhr schreckte Andrea Haack am Frühstückstisch hoch. Sie sah, wie ihre Nachbarin in der Wohnung gegenüber am Fenster stand, von innen gegen die Scheibe klopfte und um Hilfe schrie. Haack zog sich nur schnell etwas über, lief nach draußen und trat vor das Fenster. Sie forderte die Nachbarin, eine ältere Dame, auf, die Wohnungstür zu öffnen. Haack lief in dann in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Die ältere Dame hatte tatsächlich die Wohnungstür geöffnet, sei dann aber zurück ins Schlafzimmer gelaufen, wo eine Matratze und ein Kissen brannten. Die Frau sei panisch, verwirrt und überfordert gewesen. Deshalb habe sie sie am Arm gepackt und aus der Wohnung gebracht. „Ich dachte, die arme Frau erstickt in ihrer Wohnung.“

Damit nicht genug. Anschließend lief die JVA-Beamtin zurück in die Wohnung und löschte die Matratze und das Kissen. Dafür füllte sie mehrfach Wasser in einen Kochtopf.

Die Ehrung

Sowohl Wickenträger als auch Haack freuen sich, dass sie heute vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet werden. Mit der Hessischen Rettungsmedaille werden Menschen geehrt, die unter Einsatz des eigenen Lebens andere Menschen aus Lebensgefahr gerettet haben. „So eine kleine Ehrung ist in Ordnung“, sagt Wickenträger mit einem Augenzwinkern.

„Für mich als Mensch ist es sehr wichtig, jemanden zu helfen, der in Not ist“, sagt die Oberschwester. Sie wäre auch sehr froh, wenn andere ihr oder ihren Angehörigen in einer Notsituation helfen würden. Es wäre wünschenswert, wenn dien Menschen gegenseitig mehr Acht aufeinander geben würden, so Haack. (use)