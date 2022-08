Ein Bewohner durch Brand in Kassel leicht verletzt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Eine Person wurde am Dienstagmorgen bei einem Brand im Vorderen Westen leicht verletzt. © Foto Carsten Rehder

Eine brennende Gastherme hat am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen nicht unerheblichen Schaden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße (Vorderer Westen) angerichtet.

Kassel - Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert, teilt Einsatzleiter Tim Werner mit. Die Feuerwehr habe durch ihren schnellen und zielgerichteten Einsatz einen noch größeren Schaden verhindert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr seien die Bewohner schon außer Gefahr gewesen, sodass sich die Feuerwehr auf die Löschmaßnahmen und Entrauchung der Räumlichkeit kümmern konnte. Darüber hinaus sei Gasversorgung des Gebäudes unterbrochen worden, um eine weitere Gefahr durch die brennende Gastherme zu bannen.

Das Feuer sei schnell gelöscht und der Einsatz nach rund einer Stunde beendet gewesen, so der Einsatzleiter. Die Parkstraße war in Höhe der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (use)