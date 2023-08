Ein Herzkatheter-Labor auf Rädern: Kardiologie-Team im Elisabeth-Krankenhaus stellt neue OP vor

Kassel

Das neue Kardiologie-Team des Elisabeth-Krankenhauses in Kassel stellt eine minimal-invasive Therapiemethode vor, die bei einer Herzklappen-Undichte helfen kann.

Kassel – Ein Herzkatheter-Labor auf Rädern stand vor wenigen Tagen vor dem Elisabeth-Krankenhaus (EKH) in Kassel. In einem umgebauten Reisebus konnten die Ärztinnen und Ärzte des EKH ausprobieren, eine undichte Mitralklappe, das ist eine der vier menschlichen Herzklappen, minimal-invasiv zu behandeln.

Die Simulation erfolgte am künstlich schlagenden Schweineherzen – denn die Organe von Mensch und Schwein ähneln sich in Größe und Aufbau. Die minimal-invasive Herzklappen-Technik sei bereits seit etwa 15 Jahren auf dem Markt. Das Kardiologische Team rund um den neuen Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin, Dr. Murat Yildiz, holte diese Therapieform nun an das EKH.

Mit dieser minimal-invasiven Therapiemethode können nun auch Patientinnen und Patienten im EKH behandelt werden, für die die Standardbehandlung der herzchirurgischen Operation zu risikoreich ist, wie etwa ältere Personen oder Menschen mit Begleiterkrankungen. Denn im Gegensatz zur operativen Therapie – dieser Eingriff erfolgt direkt an der Klappe mithilfe der Herz-Lungen-Maschine – erfolgt der Eingriff mit der minimal-invasiven Kathetermethode am schlagenden Herzen über die große Leistenvene.

Welche Personen für diese Therapiemethode in Frage kommen, zeigen wissenschaftliche Daten. Entscheidend sei jedoch auch, dass jeder Fall individuell im Team mit Herzchirurgie, Kardiologie und Kardioanänsthesie besprochen werde. Auch der Wunsch der betroffenen Person wird berücksichtigt, sagt Jaber Al Massalmeh, seit Anfang Juli Leitender Oberarzt der Kardiologie am EKH in Kassel.

„Es geht darum, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern“, sagt Al Massalmeh weiter. Denn viele Herzklappen-Erkrankte leiden an Kurzatmigkeit und haben teilweise auch mit Wassereinlagerungen in den Beinen zu kämpfen.

Mit dieser neuen Behandlungsform könne das EKH nun sein Spektrum der kardiologischen Therapien massiv erweitern, heißt es vonseiten einer Krankenhaussprecherin.

Der umgebaute Reisebus mit Herzkatheter-Labor kam von der Firma Edwards Lifesciences, einem weltweit aktiven Entwickler von Herzklappen. Weil einige Kolleginnen und Kollegen am EKH in Kassel noch nicht mit dieser Methode vertraut gewesen seien, konnten sie sich das Katheter-System im Labor-Bus nun am schlagenden Schweineherzen anschauen. So haben alle Mitarbeitenden die Technik zunächst selbst verstehen können und künftig können sie Patientinnen und Patienten auch besser darüber informieren, so der Mediziner.

Schon drei Mitralklappen hat das Team rund um Yildiz und Al Massalmeh an seinem neuen Arbeitsplatz im EKH in Kassel minimal-invasiv behandelt. „Die Bevölkerung wird älter. Die Krankheit tritt somit auch immer öfter auf“, sagt der Leitende Oberarzt.

Wenn die Mitralklappe undicht ist, fließt je nach Schwere das mit Sauerstoff angereicherte Blut zurück in den Vorhof. Das Blut staut sich bis in die Lunge, was diese belastet. Eine Herzklappen-Undichte kann in Folge einer Koronaren Herzkrankheit auftreten – die Kranzgefäße sind verengt und verkalkt.