Für ein Jahr in die USA: Kasseler Schüler Benjamin Schramm erhält Stipendium

Von: Hannah Köllen

Der Kasseler Schüler Benjamin Schramm wird für 10 Monate in den USA leben. Möglich macht das ein Stipendium. © Hannah Köllen

Mit einem Stipendium des Bundestags geht es für Benjamin Schramm für ein Jahr ins kalifornische Palo Alto. Unterstützung bekommt er von einem Bundestagsabgeordneten aus Kassel.

Kassel – Tschüss Kassel, hallo Palo Alto! Für Benjamin Schramm aus Kassel ist es diese Woche in die US-amerikanische Stadt südlich von San Francisco gegangen. Dort wird Benjamin an einem zehnmonatigen Schüleraustausch teilnehmen, für den er ein Stipendium des Bundestags und des US-Kongresses bekommen hat. Dafür musste Benjamin ein langes Auswahlverfahren absolvieren.

„Das Austauschprogramm habe ich schon vor zwei Jahren entdeckt. Damals habe ich ein Schülerpraktikum im Büro vom Bundestagsabgeordneten Timon Gremmels gemacht“, sagt Benjamin Schramm. Gremmels hat nun auch eine Patenschaft für Benjamin während seiner Zeit in den USA übernommen. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ermöglicht seit 1983 jedes Jahr jungen Deutschen mit einem Vollstipendium ein Schuljahr in den USA zu erleben. Abgesehen von einem Taschengeld, das die Stipendiaten selbst aufbringen müssen, werden alle Kosten für den Aufenthalt übernommen.

Nach seiner Bewerbung kam Benjamin in ein Auswahlverfahren mit insgesamt acht Bewerberinnen und Bewerbern aus Kassel. „Da mussten wir unsere Englischkenntnisse und unser Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Es wurde zum Beispiel nach den einzelnen Bundesländern in Deutschland und Staaten in Amerika gefragt“, sagt Benjamin Schramm. Außerdem mussten sie über Themen wie Abtreibung und die Todesstrafe miteinander diskutieren.

Kasseler Schüler für zehn Monate in USA: Politisches Wissen für Auswahlverfahren von Vorteil

„Da ich politisch interessiert bin, ist mir die Vorbereitung auf das Auswahlverfahren nicht sonderlich schwergefallen“, sagt Benjamin, der bereits seit 2020 Mitglied bei den Jusos in Kassel ist. Kurz darauf trat er auch in die SPD in Wehlheiden ein. „Die SPD sieht sich als Arbeiterpartei und verbindet soziale und demokratische Aspekte gut miteinander. Das gefällt mir“, sagt der 17-Jährige.

Politik sei bei ihm Zuhause eher selten Thema, aber mit Freunden diskutiere er regelmäßig über politische Themen. „Wir sprechen über alles, egal ob über Arbeitsrecht oder Rente. Während der Pandemie haben wir natürlich auch viel über die Corona-Regeln diskutiert“, sagt Benjamin, der im Kasseler Stadtteil Brasselsberg wohnt und gerade die 11. Klasse an der Herderschule abgeschlossen hat. Später möchte er unbedingt in der Politik arbeiten. „Vor allem Bildungspolitik finde ich spannend“, sagt Benjamin, der sich auch vorstellen kann, im Europaparlament oder im Bundestag zu arbeiten.

Das sagt der Abgeordnete Timon Gremmels „Seit meiner Wahl in den Deutschen Bundestag 2017 habe ich regelmäßig die Patenschaft für junge Menschen übernommen, die für ein knappes Jahr mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm des Bundestags und des US-Kongresses in die USA gehen. Es ist spannend zu erleben, wie ein knappes Jahr im Ausland die Jugendlichen reifen lässt. Sie kommen selbstbewusster und unabhängiger zurück und sprechen alle hervorragend Englisch. Ich wünsche Benjamin eine spannende Zeit, neue Freunde und Bekanntschaften, viele Eindrücke und Erlebnisse vom Land und seinem politischen System.“

Die kommenden zehn Monate wird Benjamin aber erst einmal in den USA verbringen. „Der Abschied von meinen Freunden und meiner Familie war nicht schön, aber ich bin ja nicht für immer weg, sondern komme wieder.“ Er habe von allen viel Unterstützung erfahren. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der Schüler.

Vorfreude auf Auslands-Aufenthalt: Für Kasseler Schüler geht es in die USA

Er wird in den USA eine High School besuchen und bei einer Gastfamilie unterkommen. „Die Familie hat zwei Söhne. Mit dem Älteren habe ich im Vorfeld schon Spotify-Playlisten ausgetauscht und festgestellt, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben“, sagt Benjamin.

Ein bisschen Angst habe er vor der fremden Sprache. „Mir fällt es nicht so leicht, Sprachen zu lernen.“ Auch das angloamerikanische Maßsystem, das sich von unserem metrischen System unterscheidet, sei noch Neuland für ihn: „Wenn dann Längenmaße nicht mehr in Meterangaben und Temperaturen nicht mehr in Celsius angegeben werden, ist das am Anfang bestimmt total verwirrend“, sagt der Schüler. Doch bei allen Sorgen und Bedenken vor der Zeit im Ausland: Die Vorfreude überwiegt, ist sich Benjamin sicher.