Mann fährt durch Kassel mit einem Kilogramm Marihuana am Fahrradlenker

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein 23-jähriger Mann wurde bei einer Polizeikontrolle in Kassel gestoppt. In einer Tüte am Fahrradlenker befanden sich laut Polizei ein Kilogramm Marihuana-Blüten. © Symbolfoto: dpa

Die Fahrradfahrt mit einer Plastiktüte samt einem Kilogramm Marihuana am Lenker durch die Kasseler Nordstadt wurde am Dienstagnachmittag einem 23-jährigen Mann zum Verhängnis.

Kassel – Bei einer Kontrolle in der Bunsenstraße (Nordstadt) zeigten Polizisten am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr den richtigen Riecher. Sie stoppten einen 23-jährigen Mann aus Vellmar, der auf einem augenscheinlich hochwertigen Pedelec mit einer prall gefüllten Tüte am Lenker unterwegs war. In der Tüte fanden die Beamten laut Polizeisprecherin Ulrike Schaake ein Kilo Marihuana-Blüten, die einen geschätzten Straßenverkaufswert von 10.000 Euro haben.

Darüber hinaus habe eine Durchsuchung des 23-Jährigen ein Messer, Pfefferspray, mehrere Mobiltelefone, eine kleine Menge Haschisch sowie Utensilien für den Drogenhandel zutage gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei anschließend ein vierstelliger Bargeldbetrag gefunden worden, bei dem es sich mutmaßlich um Drogengeld handelt, so die Polizeisprecherin.

Da eine Vorführung vor den Haftrichter geprüft wurde, musste der 23-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Letztendlich hätten keine Haftgründe vorgelegen, weshalb am Mittwochmorgen nach den polizeilichen Maßnahmen seine Entlassung auf freien Fuß erfolgte. Die Ermittlungen gegen ihn wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an. (use)