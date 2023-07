Ein kleiner Piks, der sich lohnt: HNA-Volontär macht bei der Blutspende mit

Kassel

+ © Anna weyh Ganz einfach Gutes tun: HNA-Volontär Marvin Hinrichsen bei der Blutspende-Aktion in Kassel. © Anna weyh

Mit Blutspenden kann man Leben retten. Aus diesem Grund hat Volontär Marvin Hinrichsen bei der HNA-Blutspende-Aktion mitgemacht und berichtet darüber.

Kassel – Es riecht nach Desinfektionsmittel in der Kasseler Stadthalle. Nebeneinander reihen sich die einzelnen Stationen der HNA-Blutspende-Aktion. Die Situation erinnert an einen Arztbesuch in einer großen Halle. Am Empfang steht eine nette Dame des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die nach den Personalien und dem Blutspendeausweis fragt.

Jeder, der Blut spendet, bekommt ein kleines gelbes Heft. Dort werden die Spenden in Form eines Stempels vermerkt. Nachdem die Formalien geklärt sind, steht als Nächstes der Fragebogen auf dem Programm. „Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Fühlen Sie sich krank oder sind Sie krankgeschrieben?“ Diese und weitere Fragen werden in dem Bogen abgearbeitet.

Als alles ausgefüllt ist, geht es zum Blutdruckmessen. Auch der Hämoglobin-Wert wird überprüft. Ist der Wert zu tief, darf nicht gespendet werden. Getestet wird dies mit einem kleinen Stich in die Fingerkuppe. Alles super! Weiter geht’s zur letzten Station vor dem Spenden – es folgt das Gespräch mit dem Arzt. Dieser geht die Fragen erneut durch und überprüft die Werte. Alles sieht gut aus.

+ Bei der Anmeldung: HNA-Volontär Marvin Hinrichsen füllt den Fragebogen aus. © Weyh, Anna-Laura

Noch einmal einen großen Schluck aus der Flasche mit Apfelschorle, dann geht es die Treppe hinauf zum Spenderraum.

Hier ist die erste Frage des DRK-Mitarbeiters: „Der rechte oder der linke Arm?“ Dementsprechend folgt die Platzzuweisung. Neben der Liege wartet schon der nächste Mitarbeiter, der nachfragt: „Fühlen Sie sich bereit, heute zu spenden?“ Die Antwort: Na klar! Es geht los, und ein wenig Anspannung ist da.

Da kommt er auch schon, der kleine Piks mit der Nadel, vor dem sich viele fürchten. Dabei tut es gar nicht weh – und dann fließt das Blut auch schon durch einen kleinen Schlauch.

Es piept und brummt – und nach sieben Minuten ist es auch schon geschafft. Der Alarm signalisiert den DRK-Mitarbeitern, dass der Beutel voll ist. Jetzt wird die Nadel vorsichtig aus dem Arm gezogen, der Arm wird verbunden. Danach ist eine Ruhezeit angeordnet. Hier kommt man mit den Menschen ins Gespräch. Auch die anderen Spender und Mitarbeiter sind gut gelaunt.

HNA-Aktion noch bis Freitag Die HNA-Blutspende-Aktion findet noch bis Freitag, 28. Juli, in der Kasseler Stadthalle (Holger-Börner-Platz 1) statt. Jeweils von 12 bis 18 Uhr können Menschen aus Kassel und Umgebung zum 23. Mal Blut spenden. Der Eingang zur HNA-Blutspende-Aktion ist über die Heinemannstraße durch den Konzertgarten zu erreichen. Jede Spenderin und jeder Spender erhält – nur solange der jeweilige Vorrat reicht – eine Zwei-Stunden-Karte für die Kurhessen-Therme in Kassel oder eine Cineplex-Capitol Kino-Karte. Für die HNA-Blutspende-Aktion sollte vorab ein Termin vereinbart werden – das geht ganz einfach online oder auch per Telefon unter 08 00/ 1 19 49 11.

Deutlich ist eine Erleichterung zu spüren, und da ist das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Denn laut DRK können bis zu drei Menschen durch eine Blutspende gerettet werden. Auch der Arzt Dr. Armin Müller-Ide aus Gießen, der die ganze Woche bei der HNA-Blutspende-Aktion in Kassel mithilft, wirbt für die Blutspende und sagt: „Ohne die Spende könnte die Medizin gar nicht am Laufen gehalten werden.“ Es lohnt sich also.

Nach dem Blutspenden gibt es für jeden Spender eine warme Suppe an der frischen Luft und etwas zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen.