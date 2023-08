Den Niger im Blick und im Herzen

Von: Christina Hein

Forschen im Niger: Prof. Dr. Andreas Bürkert und Doktorandin Kira Fastner. © Christina Hein

Nach einem Militärputsch sind aus dem afrikanischen Niger zurzeit beunruhigende Nachrichten zu hören. Der Agrarwissenschaftler Professor Andreas Bürkert von der Uni Kassel kennt und liebt das Land seit Jahrzehnten.

Kassel – Vor zwei Wochen gab es im zentralafrikanischen Niger einen Militärputsch. Seitdem liefern sich in der Hauptstadt Niamey die Anhänger des abgesetzten Präsidenten Bazoum politische Kämpfe mit den Rebellen um den ehemaligen Chef der Präsidentengarde, General Tchiani, der sich zum Staatsoberhaupt ernannt hat. Staaten wie Frankreich, USA und Deutschland, die dort Militär stationiert haben, sind besorgt, haben ihre Staatsbürger ausfliegen lassen und drohen mit Sanktionen und Interventionen – sollte die Verfassung des Landes und die demokratische Ordnung nicht wiederhergestellt werden.

Oase am Mont Bagzam in der südlichen Sahara: Luftaufnahmen dokumentieren die Veränderungen. © Andreas Bürkert

Der Kasseler Uni-Professor am Standort Witzenhausen, Dr. Andreas Bürkert, möchte sich trotz allem nicht von seinen Plänen abbringen lassen, schon bald wieder in den Niger zu reisen, „der Menschen und ihrer existenziellen Probleme wegen“. Der Leiter des Fachgebiets „Ökologischer Pflanzenbau und Agrarökosystemforschung in den Tropen und Subtropen“ kennt den Sahel-Staat, der trotz seiner Bodenschätze wie Uran, Öl und Gold zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, der von Dürren und islamistischen Terror gepeinigt wird, sehr gut. Seit den 1990er-Jahren hat ihn Bürkert für seine Forschungen, die nachhaltige, kleinbäuerliche Landnutzung betreffend – auch in Begleitung von deutschen und örtlichen Doktoranden – vielfach bereist. Zusammen mit seiner Familie hat er dort neun Jahre seines Lebens verbracht. Er hat mit Bäuerinnen und Bauern vor Ort wegweisende Düngestrategien erprobt, die heute überall in der Region eingesetzt werden, und er hat zahlreiche Ortskräfte in ihrem akademischen Werdegang begleitet.

Bürkert sagt: „Entweder man hasst den Niger oder man liebt ihn“: aufgrund seiner ökologisch einzigartigen Landschaft, seiner hart arbeitenden Menschen, die am Rande der Wüste mit hohem Einsatz auf ackerbaulich sehr armen Standorten um ihr Überleben kämpfen. Deren Leben sei geprägt von Ja und Nein. „Nur ganz selten gibt es ein Vielleicht.“ Der renommierte Wissenschaftler, ist ein klarer Niger-Fan. Das Land, das zu einem Dreiviertel aus Wüsten, verwittertem Granit und Vulkangestein besteht, lasse niemanden kalt: „Ich hege eine tiefe Bewunderung für die Überlebenskunst der nigrischen Bevölkerung.“

Bürkert blickt – selbst vor dem Hintergrund der aktuellen Unruhen – unaufgeregt auf das Land, das einst französische Kolonie war und „schon immer eine bewegte Geschichte“ gehabt habe. „Die Menschen sind materiell bettelarm, kämpfen jeden Tag ums Überleben und sehen dann, wie die ausländischen Soldaten, die hier stationiert sind, gut ernährt werden. Sie greifen nach jedem Strohhalm, der ihnen eine Verbesserung ihrer Situation in Aussicht stellt. Dass sie dann, wie jetzt in der Hauptstadt zu sehen, schon mal russische Fahnen schwenken, sei eher ein Mittel, um die internationale Aufmerksamkeit zu wecken, vermutet Bürkert.

Auch seine Mitarbeiterin, die Kasseler Doktorandin Kira Fastner, war schon dreimal im Niger für ihre Untersuchungen zum Thema „Landwirtschaftliche Transformationen von Oasen – Effekte von Modernisierungsprozessen auf traditionelle, sozial-ökologische Systeme“ (siehe unten). Im Norden des Landes, das von der Téneré-Wüste, kargen Gebirgen und wenigen, weit verstreuten Oasen geprägt ist, haben die nordhessischen Wissenschaftler auf dem Hochplateau des Mont Bagzam im Air-Gebirge am Haus eines Lehrers eine Untersuchungsstation aufgebaut. Sie untersuchen die Folgen auf die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft durch den durch die wachsende Nachfrage der 2500 km entfernten, rasch wachsenden Großstädte ausgelösten Anbauboom.

Angst haben sie nicht. „Die Menschen auf dem Bagzam sind unglaublich gastfreundlich und liebenswert“, sagt Kira Fastner. „Man schließt sie schnell ins Herz. Wir fühlen uns von ihnen beschützt.“ Beide, Bürkert und Fastner, sehen ihrem Forschungsaufenthalt im Niger mit (Un)geduld entgegen. Er soll wie geplant noch in diesem Jahr stattfinden. Trotz der politischen Situation? Bürkert winkt ab. „Das beruhigt sich wieder.“ Außerdem sei das Camp der Wissenschaftler aus Witzenhausen weit weg von der Hauptstadt. Ob und wann sie wieder auf ihrem Berg arbeiten können, hänge jetzt vor allem von den Flugmöglichkeiten ab.

Wie sich Landwirtschaft und mit ihr eine Landschaft verändert

Die Arbeit, mit der Kira Fastner bei Professor Andreas Bürkert promoviert, beschäftigt sich mit Oasen in der südlichen Sahara und deren Veränderungen durch die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten aus den Großstädten Westafrikas. Darüber ist wenig bekannt. Fastners Forschungsergebnisse sind deshalb so nachgefragt, dass der Kasselerin jetzt ein Gastaufenthalt an der renommierten Yale-Universität in den USA angeboten wurde.



Die Wissenschaftlerin, die in Kassel ihren Master im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften gemacht hat, untersucht eine uralte Landschaft, in der seit Menschengedenken unter kargsten Bedingungen mithilfe eines ausgeklügelten, von Tieren bewegten Bewässerungssystems Landwirtschaft betrieben wird. Traditionell bauen die Tuareg in den Oasen Hirse und Gerste für ihren eigenen Bedarf an. Auch Fruchtbäume wie Dattelpalmen, dienen der Ernährung.



Das komplexe Geflecht aus Pflanzen, Tieren und Menschen hat sich über Jahrhunderte bewährt. Die Bauern haben Erfahrungen darin, extremer Hitze und Dürre zu trotzen und Ressourcen zu sparen. „Man könnte von ihnen lernen, wie man sich an eine zerbrechliche, heißere Umwelt anpassen kann“, meinen die Kasseler Forscher.



Aber jetzt steht eine große, die Landschaft verändernde Wende an: Die Märkte verursachen eine große Nachfrage nach Zwiebeln, Kartoffeln und Knoblauch. In den einst abgeschiedenen Bauerndörfern vollzieht sich eine immense Transformation.



Die Auswirkungen einer intensiven Bodennutzung auf die Oasen, insbesondere auf die Wasserwirtschaft, sind Fastners Forschungsthema. In ihrer Studie schreibt sie von „Fernwirkungen der städtischen Nahrungsmittelnachfrage auf Landnutzungsänderungen in abgelegenen Oasen.“ Das untersucht sie am Beispiel zweier Oasensiedlungen auf dem Mont Bagzam im südlichen Air-Gebirge von Niger, die erst seit 2015 über eine unbefestigte Straße mit den regionalen und globalen Märkten verbunden sind. Fastner analysiert die zeitlichen Verläufe und veränderten landwirtschaftlichen Produktionsmuster. Dabei führt sie nicht nur Gespräche mit den Bauern, sondern wertet für den Zeitraum ab 1955 Kartierungen der Landwirtschaft und der natürlichen Vegetation auf der Grundlage von historischen Luftaufnahmen, Satellitenbildern sowie hochauflösenden Drohnenaufnahmen aus. „Es gibt einen alten Oasenteil, der schon lange bewirtschaftet wird, und einen neuen Teil, der angelegt wurde, seitdem durch Motorpumpen mehr Wasser zur Verfügung steht«, sagt sie. Mit Dieselöl oder Gas betriebene Pumpen fördern mehr Wasser aus den Brunnen als Tierkraft. Das Ergebnis ist eine erhebliche Zunahme der aktiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen in dem 850 Hektar großen Wassereinzugsgebiet der beiden Oasen von 11 Hektar im Jahr 1955 auf 68 Hektar im Jahr 2022. Seit 2003 sind zu den 16 bestehenden Brunnen weitere 92 hinzugekommen.



Der zusätzliche jährliche Bedarf an Bewässerungswasser für die zwischen 2003 und 2022 neu angelegten Felder, auf denen Marktfrüchte angebaut wird, ist um 696 Millionen Liter gestiegen.



Ergebnisse sind unter anderem ein Anstieg des pH-Werts und der Salzkonzentration im Boden sowie ein Absinken des Grundwasserspiegels.



Mit nüchterner Sachlichkeit schreibt Fastner: „Unsere Studie belegt, dass die neu eingerichteten, telegekoppelten Produktionssysteme auf dem Mont Bagzam die Nachhaltigkeit der bestehenden lokalen landwirtschaftlichen Produktion und die damit verbundenen Lebensgrundlagen der Agro-Pastoralisten bedrohen.“