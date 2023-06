Neuer Trailpark für Mountainbiker: Fast alle sind begeistert

Von: Matthias Lohr

Abgehoben: Für geübte Fahrer sind auf der neuen Trailstrecke große Sprünge möglich. Man kann aber auch viel Spaß haben, indem man weniger waghalsig fährt. © Andreas Fischer

Nach langen Diskussionen ist der Trailpark für Mountainbiker im Habichtswald eröffnet worden. Die legale Route soll zu weniger Konflikten mit anderen Waldbesuchern führen. Ist das realistisch?

Kassel – Glaubt man Matthias Göbel, hat der neue Mountainbike-Trailpark das Klima zwischen den Menschen im Habichtswald schon lange vor der Eröffnung am Sonntag verbessert. Der Landwirt nutzt eine Wiese am Hohen Gras als Weide für seine Kühe und hat festgestellt: Seit einem Jahr sind die Mountainbiker viel freundlicher – seitdem feststeht, dass es eine legale Strecke geben wird.

Auch Matthias Schnücker von der Landesbehörde Hessen-Forst ist sich sicher: „Das Miteinander der Erholungssuchenden ist besser geworden.“ Der Trailpark, über den seit Jahren diskutiert wurde, soll den Radfahrern nicht nur Sport und Spaß bieten, sondern auch die Konflikte im Naherholungswald reduzieren.

„Die Strecke war nicht unumstritten“, sagte Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Naturparks Habichtswald zur Eröffnung. Sein Zweckverband hat den Trailpark gemeinsam mit Hessen-Forst und Streckenbauer Patric Dreher möglich gemacht, der auch den Racepark Schulenberg im Harz betreibt. In Nordhessen ist das neue Angebot neben dem Willinger Bikepark einzigartig. Entsprechend groß war das Interesse gestern. Selbst aus Hamburg waren einige der etwa 500 Mountainbiker angereist.

Malte Gunzert (41) kam aus Einbeck und war nach der Premiere begeistert: „Alles ist ziemlich geil gebaut und macht Bock. Hinter Willingen muss sich der Trailpark nicht verstecken.“ Sein Sohn Jannes (12) genoss vor allem die Jumpline, wo man ordentliche Sprünge machen kann. Der Vater lobte auch das „super Panorama“. Und anders als im Racepark im Harz, wo zahlreiche Bäume dem Borkenkäfer zum Opfer fielen, sei die Natur hier intakt.

Zuletzt hatte sich bereits der Downhill-Bundestrainer begeistert gezeigt vom technischen Know-how, wie Depenbrock erzählte. Bis zuletzt hatte Streckenbauer und Betreiber Dreher mit seinem elfköpfigen Team an den Strecken gefeilt. Weil der Tüv einen rostigen Querträger am Skilift übersah, der bald auch die Mountainbiker nach oben ziehen soll, muss die Anlage aufwendig instandgesetzt werden. Dafür wurden am Sonntag Spenden gesammelt. Auch eine Kuh-Herde hatte zwischenzeitlich für Schlagzeilen gesorgt.

Insgesamt hat das Projekt, das auch im hessischen Staatswald ein Novum ist, 170 000 Euro gekostet. Für Stadtbaurat Christof Nolda wird das Hohe Gras nun zu einem „echten Sport- und Erlebnispark“. Nebenan ist der Kletterpark. Im Winter wird Ski und Schlitten gefahren. Landrat Andreas Siebert sieht hier „Natur und Mensch im wunderbaren Einklang“.

Auch Förster Matthias Schnücker ist stolz auf den Trailpark. Zugleich appellierte er an die Mountainbiker, nicht mehr illegale Strecken etwa am Bergsee Asch zu nutzen. Die dortigen Naturwaldentwicklungsflächen werden mit Verbotsschildern für Mountainbiker ausgewiesen.

Bei den Downhillern des PSV Grün-Weiß Kassel, die das Projekt am Hohen Gras jahrelang vorangetrieben hatten, bezweifelt man, dass die illegalen Strecken nicht mehr genutzt werden. Für Fortgeschrittene sei der Trailpark nicht schwierig genug. (Matthias Lohr)