Kassels Ex-Oberbürgermeister Hilgen über das Auebad

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Das Auebad in Kassel wurde vor zehn Jahren eröffnet. © andreas fischer

Vor zehn Jahren wurde das kombinierte Auebad an der Fulda eröffnet. Einer, der sich für den Neubau des Kombibads immer stark gemacht und für den Standort an der Fulda gekämpft hat, ist der damalige Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) gewesen.

Wann waren Sie zum letzten Mal im Auebad, Herr Hilgen?

Das war in den letzten Sommerferien im Zusammenhang mit dem Schwimmprojekt des Rotary-Clubs Kassel (Anmerkung der Redaktion: Hilgen ist dort Präsident). Der Club hat für die Finanzierung von Schwimmkursen für etwa 500 Hortkinder 20 000 Euro aufgebracht und die Kurse organisiert.

Hätten Sie gedacht, dass das Kombibad solch ein Erfolg wird?

Ich habe es gehofft. Der Vorteil am Auebad ist, dass es ein kombiniertes Frei- und Hallenbad ist, das ganzjährig genutzt wird. Es war richtig, dafür viel Geld auszugeben und die beiden Hallenbäder, das Stadtbad Mitte und das Hallenbad Ost, die nur im Winter geöffnet hatten, zu schließen. Mit dem Auebad mit seiner 50-Meter-Bahn und den Öffnungszeiten von 10 bis 22 Uhr haben wir das Schwimmangebot gegenüber früher deutlich verbessert.

Es gab einige Widerstände gegen den Standort des Auebads. Können Sie sich daran erinnern?

Federführend beim Bau des Auebads waren damals als Bauherr Norbert Witte, Vorstand der Städtischen Werke, und Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel. Das Auebad war Barthels Baby, so wie die Grimmwelt meines war. Ich habe mich als Oberbürgermeister beim Auebad nur eingeschaltet, wenn es notwendig war.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich kann mich zum Beispiel an eine Sitzung im kleinen Saal des Regierungspräsidiums erinnern. Damals haben die für Naturschutz zuständigen Mitarbeiter zum Beispiel gefordert, dass ein Beleuchtungsschutz für Vögel in dem Bad eingebaut wird. Da das Bad abends bis 22 Uhr geöffnet hat, muss gerade in der Winterzeit das Licht angeschaltet werden. Die Forderung der Naturschützer hätte unser gesamtes Betriebskonzept über den Haufen geworfen oder erhebliche Zusatzkosten für eine Verdunklung ausgelöst. Das war eine harte und aufgeregte Debatte. Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke hat uns damals sehr dabei geholfen, eine vernünftige Lösung zu finden.

Was gab es noch für Kritik an dem Standort?

Einige Gegner befürchteten, dass dort nicht ausreichend Parkplätze für die Besucher zur Verfügung stehen. Mit dem Neubau des Bades haben wir ja keine neuen Parkplätze am Auedamm geschaffen. Aber wir haben das im Vorfeld sorgfältig geprüft. Und es funktioniert ja auch in der Praxis.

Sie sind von dem Standort an der Fulda nach wie vor überzeugt?

Ja. Wir haben ein schönes Bad ohne Schnickschnack gebaut, das funktional ist und sich gut in die Landschaft einfügt. Von Architektenseite gab es auch Vorschläge mit besonderen Gebäudeelementen, zum Beispiel einer neuen Brücke. Das mögen Dinge sein, die vielleicht schön sind, aber viel zu teuer gewesen wären.

Sie haben sich nicht nur für den Bau des Auebads, sondern auch kurze Zeit davor für den Fuldauferweg eingesetzt. Da gab es noch härteren Gegenwind, vor allen Dingen von den Rudervereinen. Beide Projekte sind zu Erfolgen geworden. Fühlen Sie im Nachhinein ein wenig Genugtuung?

Genugtuung ist der falsche Ausdruck. Ich bin zufrieden, dass ich für die Menschen in der Stadt etwas tun konnte. Das gilt für das Auebad mit seinen guten Besucherzahlen und auch für den Fuldauferweg. Manchmal sprechen mich Menschen, wenn ich auf dem Fuldauferweg unterwegs bin, darauf an und sagen: Gut, dass Sie sich damals durchgesetzt haben. Das war ja beim Bau der Grimmwelt genauso. Die Aufgabe eines Kommunalpolitikers ist doch, etwas für die Stadt und die Menschen zu tun. Manchmal muss man sich dafür auch gegen Widerstände durchsetzen. Das war damals bei der Entwicklung des Langen Feldes zum Gewerbegebiet genauso. Das waren alles harte Auseinandersetzungen.

Kaum eine andere Stadt in Deutschland ist mit modernen Bädern so gut ausgestattet wie Kassel. Sehen Sie in einem Bereich noch Defizite?

Wir haben in die Kasseler Bäderlandschaft rund 47 Millionen Euro gesteckt (Anmerkung der Redaktion: 34 Mio. Neubau Auebad, 6 Mio. Sanierung Hallenbad Süd, jeweils 3,5 Mio. in die Sanierung der Freibäder in Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen). Als ich 2005 Oberbürgermeister in Kassel geworden bin, waren alle Bäder in einem beklagenswerten Zustand. Jetzt sind sie wieder richtig gut. Besser geht natürlich immer. Ich finde die Idee, ein Lehrschwimmbad für Kassel zu schaffen, interessant. Die Realisierungsmöglichkeiten kann ich aber nicht beurteilen, dazu fehlen mir die Detailkenntnisse.

Zur Person

Bertram Hilgen, Kassels früherer Oberbürgermeister © Schachtschneider, Dieter

Bertram Hilgen (69) wurde in Tann (Rhön) geboren. Nach dem Rechts- und Politikwissenschaftsstudium in Marburg begann er seine berufliche Laufbahn 1980 in Kassel. Er arbeitete als Referent des damaligen Oberbürgermeisters Hans Eichel, später war er Leiter des Rechtsamts. Nach einem Abstecher nach Wiesbaden kehrte er 1996 als Regierungspräsident zurück nach Kassel, ehe er das Kommunale Gebietsrechenzentrum leitete. Von 2005 bis 2017 war Hilgen (SPD) Oberbürgermeister. Er ist verheiratet und er hat einen erwachsenen Sohn. (use)