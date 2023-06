Einbrecher in Kasseler Innenstadt unterwegs

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Zu vier Einbrüchen kam es in der Nacht zum Mittwoch in der Kasseler Innenstadt. © Silas Stein/dpa

Zu vier Einbrüchen kam es in der Nacht zum Mittwoch in der Innenstadt. Mutmaßlich gehen alle Taten auf das Konto ein und desselben Einbrechers, der in drei Fällen eine Scheibe einschlug.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake ereignete sich der Einbruch in ein Bürogebäude an der Wilhelmshöher Allee/ Ecke Ruhlstraße gegen 2.20 Uhr. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem er Scheibenklirren gehört hatte und den mutmaßlichen Einbrecher wenige Augenblicke später auf der Wilhelmshöher Allee stadtauswärts flüchten sah.

Die Fahndung nach dem etwa 1,75 Meter großen und schlanken Täter, der dunkel gekleidet war und einen geöffneten Regenschirm in der Hand hielt, verlief leider erfolglos. Neben der mit einem Stein eingeschlagenen Scheibe stellten die Polizisten anhand von Hebelspuren an einer Tür der angrenzenden Anwaltskanzlei einen weiteren Einbruchsversuch fest. In beiden Fällen machte der Einbrecher nach bisherigem Sachstand keine Beute.

Die zwei eingeschlagenen Scheiben an einem Nagelstudio in der Theaterstraße und einer Bäckereifiliale in der Wolfsschlucht waren am frühen Mittwochmorgen jeweils von Mitarbeitern entdeckt und bei der Polizei gemeldet worden. In beiden Fällen dürfte der Täter einen Stein genutzt haben, um ein Loch in die Scheibe zu schlagen und anschließend einzusteigen. Während der Einbrecher in der Wolfsschlucht leer ausging, wurde aus dem Nagelstudio ein pinkfarbenes Portemonnaie mit Bargeld erbeutet.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100. (use)