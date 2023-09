Einbrecher kehrt zum Tatort in Kassel zurück und wird geschnappt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Unbekannte sind in zwei Fritzlarer Schulen eingebrochen. © Silas Stein/dpa

Ein 54-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Montag in Kirchditmold festgenommen, nachdem er nach einem Einbruch in die Bäckerei Amthor zum Tatort zurückgekehrt war, um noch zwei Tresore abzutransportieren.

Kassel - Der Mann war nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake gegen 0.45 Uhr an einem Fallrohr an der Außenwand hochgeklettert und anschließend über ein aufgebrochenes Fenster in die Bäckerei in der Straße „Haferpfad“ eingestiegen. Dort habe er gewaltsam die Tresore aus den Verankerungen gehebelt, habe sie aus dem Fenster geworfen und etwa 50 Meter entfernt hinter einer Mülltonne deponiert. Hierbei habe der Einbrecher allerdings nicht bemerkt, dass er bereits von Anwohnern beobachtet wurde, die durch verdächtige Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden waren und die Polizei alarmierten.

Zwar fehlte bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen von dem Einbrecher jede Spur, kurioserweise kehrte er aber zwei Stunden später mit einer Sackkarre zum Tatort zurück, um die beiden Tresore aufzuladen.

Erneut bemerkte er nicht, dass sein Treiben beobachtet wurde, diesmal allerdings von den zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes. So klickten nur wenige Augenblicke später die Handschellen für den überraschten 54-Jährigen.

Der Tatverdächtige aus Polen habe sich geständig gezeigt und sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam. Da er keinen festen Wohnsitz hat, prüfen die Ermittler aktuell, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird. Die Ermittlungen dauern an. (use)