Einbrecher klettert in vier Wohnungen in Kassel

Polizei bittet um Hinweise

+ © Silas Stein/dpa Ein Einbrecher ist in Kassel in vier Wohnungen geklettert. © Silas Stein/dpa

Ein Unbekannter ist am Sonntag in vier Wohnungen in Kassel eingestiegen.

Kassel – Unter Höhenangst dürfte dieser Täter nicht leiden. Am Sonntag ereigneten sich in Kassel vier Wohnungseinbrüche, bei denen der Täter in Wohnungen in Obergeschossen geklettert ist. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweisen sei nicht ausgeschlossen, so Polizeisprecher Matthias Mänz, dass alle vier Taten im Zusammenhang stehen. Die Tatorte liegen zwei Mal in der Erzbergerstraße sowie in der Rothenditmolder Straße und der Meißnerstraße. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Die beiden Einbrüche in der Erzbergerstraße hätten sich im Laufe der Nacht zum Sonntag, zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr ereignet. In einem Fall kletterte der Täter über die Brüstung des Balkons im Erdgeschoss hinauf zum Balkon des 1. Obergeschosses, wo er die Brüstung überwand und auf diesen Balkon gelangte. Durch die offenstehende Balkontür gelangte er in die Wohnung und erbeutete dort Geld und elektronische Geräte. In dem anderen Fall kletterte der Täter offenbar über ein Regenrohr auf den Balkon im 1. Obergeschoss und gelangte ebenfalls über die offen stehende Balkontür in die Wohnung, wo er Geld klaute.

Bei dem Einbruch in der Rothenditmolder Straße nutzte der Täter ebenfalls ein Fallrohr und kletterte in etwa vier Meter Höhe auf einen Balkon. Aus der Wohnung nahm er Geld und ein Tablet mit. Die Tatzeit lässt sich hier auf den Zeitraum zwischen 2.15 und 9.30 Uhr eingrenzen.

In der Meißnerstraße war ein Einbrecher über ein Baugerüst und ein im 3. Obergeschoss gekippt stehendes Fenster in eine Wohnung eingebrochen. Dort entwendete der Unbekannte zwischen 11 und 13.30 Uhr hochwertigen Schmuck, Geld und ein Smartphone und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100. (use)