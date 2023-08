Tatorte in Kassel und Vellmar: Einbrecher krachen durch Decke

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Täter nutzen die dunkle Jahreszeit für Einbrüche. Gelegenheit dafür werden ausspioniert. © Andreas Gebert/dpa

Zwei Einbrüche, die sich in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckereifiliale am Jungfernkopf und eine Fachpraxis im Vellmarer Stadtzentrum ereigneten, beschäftigen derzeit die Ermittler der Kripo.

Kassel/Vellmar - In beiden Fällen gingen die Täter äußerst brachial vor und richteten erheblichen Schaden an, machten aber kaum Beute, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Zunächst hatte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr die Angestellte der Bäckereifiliale in der Straße „Zum Hirtenkamp“ bei der Polizei gemeldet, nachdem sie eine aufgebrochene Tür am Laden entdeckt hatte. Die Täter hätten eine weitere Tür im Geschäft mit einem Werkzeug aufgehebelt und mit brachialer Gewalt versucht, die Kassen und einen Tresor zu öffnen. Als dies misslang, nahmen sie die Trinkgeldkasse mit rund 30 Euro Münzgeld an sich und flüchteten.

Der entstandene Schaden beläuft sich hingegen auf rund 3000 Euro.

Bei dem zweiten Einbruch in die Fachpraxis am Rathausplatz in Vellmar seien die Täter zunächst auf ein Flachdach geklettert. Nachdem sie dort eine Glaskuppel mit Werkzeug gewaltsam geöffnet hatten, stürzten die Einbrecher offenbar durch eine abgehangene Decke mehrere Meter in die Tiefe. Ob sie sich dabei verletzten, ist nicht bekannt. Anschließend durchsuchten sie die Praxisräume nach Wertsachen, gingen aber mit einer geringen Menge Münzgeld fast leer aus. Nachdem die Täter die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen hatten, flüchteten sie durch das entstandene Loch nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die beiden Taten auf das Konto ein und derselben Einbrecher gehen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen. (use)