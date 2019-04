Einbrecher nehmen sogar Kuchen mit

Zu mehreren Einbrüchen kam es zwischen Gründonnerstag und Ostermontag in den Kasseler Stadtteilen Fasanenhof, Wolfsanger, Wesertor und in Fuldatal-Ihringshausen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

In Ihringshausen kam es in der Nacht auf Karfreitag zu einem Einbruch in der Straße „Im Gelinge“. Während die Bewohner schliefen, erbeuteten die Einbrecher Mobiltelefone, Geld, und Bankkarten aus dem Einfamilienhaus.

Ebenfalls in dieser Nacht, zwischen 16 Uhr und 6.30 Uhr, gelang es offenbar denselben Einbrechern, eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in der Ysenburgstraße zu öffnen. Aus der Wohnung stahlen sie Geld, hinterließen jedoch das mitgebrachte Einbruchswerkzeug im Hausflur.

Am Karfreitag kam es zu zwei weiteren Einbrüchen im Stadtteil Wesertor. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Mehrparteienhaus an der Ihringshäuser Straße ein und stahlen Goldschmuck. Die Mieter stellten den Einbruch bei ihrer Rückkehr kurz vor Mittag fest.

Bewohner eines Hauses an der Wolfsangerstraße, die zwischen 13.30 Uhr und 23 Uhr weg waren, überraschten möglicherweise bei ihrer Rückkehr die Täter. Diese hatten die nur ins Schloss gezogene Haustür brachial geöffnet.

Auch im Fall eines weiteren Einbruchs am frühen Ostersonntag in Fasanenhof öffneten die Täter eine nur ins Schloss gezogene Haustür gewaltsam. Aus dem Einfamilienhaus entwendeten sie eine Spardose, Ausweisdokumente und Bankkarten. Auffällig bei diesem Einbruch, der in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr stattfand, ist, dass die Bewohner zur Tatzeit schliefen. Sie bemerkten den Einbruch erst, als sie morgens aufstanden.

In derselben Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Hildebrandstraße (Fasanenhof), bei dem die Täter die Haustür aufhebelten. Sie erbeuteten ebenfalls Bargeld, verschiedene Dokumente und Papiere, eine Bankkarte und eine Handtasche.

Am Ostersonntag gelangten unbekannte Täter zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr im Geisterweg (Wolfsanger). Bei diesem Einbruch überkam sie offenbar Appetit, denn sie entwendeten neben Zigaretten zwei Stück Kuchen.

Der letzte, bekanntgewordene Einbruch fand am frühen Ostermontag gegen 1 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Ihringshäuser Straße (Fasanenhof) statt. Ein Bewohner bemerkte kurz nach Mitternacht Licht im Treppenhaus. Da auch sein Hund knurrte, sah der Bewohner im Hausflur nach dem Rechten. Im Treppenhaus ertappte er eine ihm unbekannte, männliche Person, die zu ihm sagte „wurde eingebrochen, Einbrecher oben“. Der Hausbewohner packte den Mann und schmiss ihn aus dem Haus. Die Person flüchtete zu Fuß, während der Bewohner die Polizei verständigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der verdächtige Mann soll etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß sein. Er hatte eine schmale Statur, ein schmales, langes Gesicht und eine hohe Stirn. Die dunkelbraunen Haare trug der Mann kurz, außerdem hatte er einen leicht gebräunten Teint. Bekleidet war er mit einer blauen Kapuzenjacke mit Reißverschluss und möglicherweise mit einer blauen Jeans. Er sprach Deutsch mit einem Akzent, den der Hausbewohner nicht benennen konnte.

Darüber hinaus kam es über das Osterwochenende zu mehreren versuchten Einbrüchen im Stadtteil Fasanenhof. Im Bienenweg, Hummelweg, der Simmershäuser Straße und „Am Fasanenhof“ gelangten die Täter aber nicht in die Häuser.

