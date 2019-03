Einbrecher schlagen Fenster von Carl-Schomburg-Schule ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in die Carl-Schomburg-Schule (Wesertor) eingebrochen.

Eine Sicherheitsfirma, bei der gegen 23.55 Uhr der Alarm eingegangen war, hatte die Polizei über den Einbruch in der Josephstraße informiert.

Mehrere Streifen fuhren daraufhin zum Tatort, teilt Polizeisprecherin Leonie Klement mit. Dort entdeckten die Polizisten wenige Minuten später eine eingeschlagene Scheibe an einem Fenster im Erdgeschoss.

Anhand der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass die Täter durch dieses Fenster in den dahinterliegenden Raum gelangten. Weiter drangen die Einbrecher scheinbar nicht vor. Vermutlich auf demselben Weg wie sie in die Schule eingedrungen waren, flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Einbrecher an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.