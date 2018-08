Einbrecher stahlen teure Kameras

Bad Wilhelmshöhe. Eine hochwertige Film- und zwei Fotokameras im Wert von rund 20 000 Euro wurden bei einem Wohnungseinbruch am vergangenen Wochenende in Bad Wilhelmshöhe gestohlen.

Die Tatzeit des Einbruchs in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kunoldstraße, nahe der Kirchditmolder Straße, lasset sich auf den Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagabend, 20.50 Uhr, eingrenzen, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Die Abwesenheit des Bewohners über das Wochenende nutzten die Unbekannten aus und brachen gewaltsam über ein Fenster in die Hochparterrewohnung ein. Dort entwendeten sie den Profi-Camcorder und die beiden Fotokameras, eine Canon EOS 5D Mark III und eine Canon EOS 60D, mitsamt Objektiven.

Ausrüstung einer Uni

Dabei handelt es sich um Ausrüstung einer Universität, die der Bewohner für Studienzwecke benötigt. Anschließend flüchteten der oder die Täter wieder über das aufgebrochene Fenster aus dem Haus.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können oder die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05 61/9100 zu melden.

