Einbrecher stehlen auch Smart Cabrio

Kassel. – Einbrecher haben es in der Nacht zum Donnerstag in Wehlheiden auf Geschäftsräume abgesehen. Fünf Mal versuchten die Unbekannten in verschiedene Büro- oder Geschäftsräume einzubrechen, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. In zwei Fällen gelang ihnen der Einbruch.

Dabei erbeuteten sie neben Geld auch den Schlüssel eines Firmenwagens. Mit diesem, einem schwarzen Smart fortwo Cabrio mit rotem Verdeck, fuhren sie anschließend weg.

Die fünf Tatorte liegen alle in unmittelbarer Nähe. Zwar lasse sich die Tatzeit in den meisten Fällen nicht näher eingrenzen, in einem Fall könne sie aber aufgrund der Auswertung von Aufzeichnungen einer Überwachungsanlage auf 2.20 Uhr bestimmt werden.

Zudem handele es sich offenbar um mindestens zwei Täter. Die Unbekannten hätten in allen Fällen mit einem Werkzeug gewaltsam an den Türen gehebelt. Bei einem Ingenieurbüro und einem Kosmetikstudio im Kirchweg sowie einer Kfz-Werkstatt an der Kohlenstraße scheiterten die Einbruchsversuche. In einem Architektenbüro an der Friedenstraße waren sie erfolgreich und klauten eine Kassette mit Geld. Den Smart fortwo mit den Kennzeichen KS-ZA 663 erbeuteten die Täter bei dem Einbruch in ein Ingenieurbüro in der Kohlenstraße, bei dem sie ebenfalls eine Geldkassette entwendeten. use

