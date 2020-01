Einbrecher stehlen Fernseher aus Kita

Kassel – In eine Kindertagesstätte im Stadtteil Fasanenhof brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des Dienstags ein und erbeuteten einen Fernseher.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte die Überwachungstechnik der Einrichtung im Haarmannweg gegen 5.15 Uhr ausgelöst und sofort die Polizei auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Streifen fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Nach ersten Ermittlungen hatten die Einbrecher ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so in die Räume eingestiegen. Dort stahlen sie den an einer Wand angebrachten Fernseher.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

Rubriklistenbild: © dpa