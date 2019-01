Einbrecher stehlen Renault Clio

Kassel – Ein älterer schwarzer Renault Clio mit dem Kennzeichen KS- CA 317 wurde am vergangenen Wochenende bei einem Autokleinhändler im Stadtteil Fasanenhof gestohlen.

Kassel – Ein älterer schwarzer Renault Clio mit dem Kennzeichen KS- CA 317 wurde am vergangenen Wochenende bei einem Autokleinhändler im Stadtteil Fasanenhof gestohlen.

Wie Polizeisprecher Torsten Werner mitteilt, erstattete der Mitarbeiter des Autokleinhandels an der Ihringshäuser Straße/ Ecke Linderweg erst am Dienstag Strafanzeigen wegen Einbruchs und Autodiebstahls. Nach Angaben des Mitarbeiters brachen die Täter in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag in das Büro des Autohändlers ein und entwendeten dort deponierte Fahrzeugschlüssel zu einem Renault Clio, der auf dem Firmengelände geparkt war.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen zweitürigen, schwarzen Renault Clio mit dem Baujahr 2005. use

Hinweise: Tel. 05 61/9100

