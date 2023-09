Einbrecher verletzt Frau mit Messer in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Symbolbild © Carsten Rehder

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Samstag eine Frau in Bettenhausen mit einem Messer verletzt.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake war der Mann über ein gekipptes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhau eingebrochen. Als die Bewohnerin wegen Geräuschen wach wurde und den maskierten Mann bemerkte, begann sie laut zu schreien, woraufhin der Täter sie unvermittelt mit einem Messer angriff.

Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne Beute durch das aufgebrochene Fenster nach draußen, wo sich seine Spur verliert. Die 39-jährige Frau erlitt bei dem Angriff Schnittverletzungen an der Hand, die schwer, aber nicht lebensbedrohlich sind.

Rettungskräfte brachten die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und laufen auf Hochtouren. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Ereignet hat sich die Tat in dem Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße, nahe der Walkmühlenstraße, in der Nacht gegen 4.25 Uhr. Der Täter hatte offenbar von außen durch den Spalt des gekippten Fensters gegriffen, den Fenstergriff umgelegt und war so in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume, bis er von der geweckten 39-Jährigen ertappt wurde.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Sturmhaube, weiße Kappe, trug eine schwarze Jeans und eine weiße Jacke mit unbekanntem Schriftzug auf der Brust.

Die in der Nacht sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter durch zahlreiche Streifen der Kasseler Polizei führte bislang nicht zum Erfolg.

Zeugen, denen in der Nacht im Tatortbereich verdächtige Personen aufgefallen sind oder die andere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen. (use)