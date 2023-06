Einbrecher wollten mit Gasgrill aus Kasseler Biergarten flüchten

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Einbrecher wollten einen Gasgrill aus einem Biergarten in Kassel stehlen. © Friso Gentsch/dpa

Drei Einbrecher wollten am Sonntagabend einen Gasgrill aus einem Biergarten im Stadtteil Wesertor stehlen. Da hatten sie aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Kassel - Auf einen Gasgrill in einem Biergarten hatten es Einbrecher am Sonntagabend in der Kurt-Schumacher-Straße (Wesertor) abgesehen. Der Betreiber der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Gartenwirtschaft selbst hatte gegen 21.30 Uhr beobachtet, wie zwei zunächst Unbekannte das Eingangstor gewaltsam aufbrachen und wenige Augenblicke später seinen Gasgrill gemeinsam heraustrugen.

Die Beute hievten die Männer nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake anschließend in die Mittelgasse, wo bereits ein dritter Komplize mit einem Kastenwagen zum Abtransport wartete. Der Biergarten-Betreiber zögerte nicht lange: Er alarmierte telefonisch die Polizei und folgte den Tätern. Als das Trio gerade damit beschäftigt gewesen sei, den Grill samt Zubehör in den Transporter zu laden, stellte er die Männer zur Rede. Einer von ihnen habe sofort Fersengeld gegeben und sei unerkannt entkommen. Die beiden weiteren Einbrecher konnten kurz danach von der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Mitte festgenommen werden. Die 28 und 69 Jahre alten Männer aus Kassel müssen sich nun wegen des Einbruchs verantworten.

Die Ermittlungen zu ihrem bisher unbekannten Komplizen dauern noch an, so die Polizeisprecherin. Den Grill konnte das Einbruchsopfer an Ort und Stelle wieder in Empfang nehmen. (use)