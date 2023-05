Frau und Mann brechen in Kassel in die älteste Videothek der Welt ein

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

In die wohl älteste Videothek der Welt sind mindestens eine Frau und ein Mann in der Nacht zum Dienstag in der Erzbergerstraße in Kassel eingebrochen. Dort haben sie Spenden aus einer Box erbeutet.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatten die Einbrecher gegen 1.25 Uhr den Glaseinsatz der Tür eingeschlagen und waren anschließend durch das Loch in das Geschäft geklettert. Dort brachen sie gewaltsam eine Spendenbox auf und plünderten diese.

Bevor sie sich an der Kasse zu schaffen und weitere Beute machen konnten, wurden sie von Passanten gestört, die auf den Einbruch aufmerksam geworden waren und die Täter von der Straße aus angesprochen hatten.

Während die Unbekannten in unterschiedliche Richtungen flüchteten, alarmierten die Zeugen die Polizei. Die Fahndung habe nicht mehr zum Erfolg geführt. Es soll sich um zwei bis drei Täter gehandelt haben.

Beschreibung: Die Passanten konnten eine etwa 1,75 Meter große und schlanke Frau mit blonden Haaren beschreiben, die eine schwarze Bomberjacke und einen weißen Kapuzenpullover trug sowie einen etwa 1,70 Meter großen und schlanken/hageren männlichen Komplizen, der komplett schwarz gekleidet war.

Ecki Baum, der Gründer der Videothek, hatte 1975 den ersten Filmverleih mit 100 Super-8-Filmen aus seiner eigenen Sammlung gestartet. Mit dem Umzug an die Erzberger Straße im Jahr 1980 vergrößerten sich das Geschäft und das Angebot.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100. (use)